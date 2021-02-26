CHP Sözcüsü Öztrak'tan Bakan Koca'ya: Anlaşılıyor ki kabinede sizi yemek isteyenler var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini değerlendirdi.
Öztrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "aşıların Türkiye'ye bedelsiz geldiği" iddiasına ilişkin açıklamasını yadırgadıklarını bildirerek, şunları kaydetti:
"Sayın Sağlık Bakanı, Çin'den gelen 1 milyon doz aşının ücretsiz olduğunu gösteren beyannameyi kabul eden bakan kim? Onu bir söylesin. Beyanname burada. 'Aşı başına 12 dolar ödedim' diye fatura kesen ve 12 milyon dolar ödeyen Devlet Malzeme Ofisinden sorumlu bakan kim? Ticaret Bakanı. Bu sorulara cevap vermesi gereken bu bakan.
Size bu açıklamayı kim yaptırdı Sayın Sağlık Bakanı? Anlaşılıyor ki kabinede, sarayda sizi yemek isteyenler var. Bizim sorumuz gayet açık. Gümrükten ücretsiz gelen 1 milyon doz aşıya DMO 12 milyon dolar ödediyse bu 12 milyon dolar kime gitti? Bunları öyle ticari sır falan diyerek saklayamazsınız."
Öztrak, hükümetin artık millete vereceği bir şey kalmadığını ve sözlerinin de tükendiğini iddia ederek, "Şahsım hükümetinin beyin ölümü gerçekleşti. Artık fişi çekip bu çaresizliğe son vermesi için milletin hakemliğine gitme vaktidir. Seçim sandığını milletin huzuruna getirin. Milletle daha fazla inatlaşmayın." diye konuştu.
Bakan Koca'nın kalabalık ortamlara yönelik parti kongreleri, maçlardaki locaların kalabalık olması gibi eleştirilere ilişkin görüşlerine yönelik soru üzerine Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bir kere bu konuda Sayın Bakan'ın söylediği, söyleyeceği hiçbir şey, yapacağı hiçbir uyarı fazla olmaz. Esas fazla olan esnafa dükkanı kapat derken, çocuklar okula gidemezken, insanlar hafta sonu sokağa çıkamazken kabinesinde bulunduğu Cumhurbaşkanı'nın Genel Başkanı olduğu AK Parti'nin kongrelerindeki görüntülerdir. Bu görüntüler, milletimizin vicdanını dağlıyor. Milletimizin 'şahsım hükümeti'ne sandıkta dersini verme konusundaki sabırsızlığını her geçen gün biraz daha artırıyor." (AA)