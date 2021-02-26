CHP Sözcüsü Öztrak'tan Bakan Koca'ya: Anlaşılıyor ki kabinede sizi yemek isteyenler var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerini değerlendirdi.

BAKAN KOCA'YA SESLENDİ

Öztrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "aşıların Türkiye'ye bedelsiz geldiği" iddiasına ilişkin açıklamasını yadırgadıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Sağlık Bakanı, Çin'den gelen 1 milyon doz aşının ücretsiz olduğunu gösteren beyannameyi kabul eden bakan kim? Onu bir söylesin. Beyanname burada. 'Aşı başına 12 dolar ödedim' diye fatura kesen ve 12 milyon dolar ödeyen Devlet Malzeme Ofisinden sorumlu bakan kim? Ticaret Bakanı. Bu sorulara cevap vermesi gereken bu bakan.

"ANLAŞILIYOR Kİ SİZİ YEMEK İSTEYENLER VAR"

Size bu açıklamayı kim yaptırdı Sayın Sağlık Bakanı? Anlaşılıyor ki kabinede, sarayda sizi yemek isteyenler var. Bizim sorumuz gayet açık. Gümrükten ücretsiz gelen 1 milyon doz aşıya DMO 12 milyon dolar ödediyse bu 12 milyon dolar kime gitti? Bunları öyle ticari sır falan diyerek saklayamazsınız."

Öztrak, hükümetin artık millete vereceği bir şey kalmadığını ve sözlerinin de tükendiğini iddia ederek, "Şahsım hükümetinin beyin ölümü gerçekleşti. Artık fişi çekip bu çaresizliğe son vermesi için milletin hakemliğine gitme vaktidir. Seçim sandığını milletin huzuruna getirin. Milletle daha fazla inatlaşmayın." diye konuştu.