CHP Sözcüsü Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt!

CHP sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili CHP Genel Merkezi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Sandıkları boş bırakmayan her bir vatandaşımıza ve gönüllüremize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın İmamoğlu bütün İstanbul'un başkanı olmuştur. Bu seçimin kazananı İstanbul'un vicdanıdır.

Artık İstanbul'da da Türkiye'de de her şey çok güzel olacak!

Sayın basın mensupları bugün 24 Haziran 2018 seçimlerinin de 1. Yılı. 24 Haziran seçimlerine girerken milletimize "Verin oyu bu kardeşinize her şeyi düzeltsin" denildi. Ama bir yılda ekonominin geldiği nokta ortada.

İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini, aile şirket yönetimi ile karıştırma dönemi bitmiştir.

Genel Başkanımız krizden çıkmak için 13 maddeyi paylaştı. Yedi paket açıkladılar. Dengelendik, dengeleniyoruz dediler, kriz teğet geçecek sandılar ama yanıldılar. TL, dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetti.

Türkiye'nin net döviz rezervi 32 milyar dolardı şimdi 6 milyar dolar azalışla 26 milyar dolara düştü.