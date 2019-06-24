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CHP Sözcüsü Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, erken seçimle ilgili soruya "Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Gerçekten seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

CHP Sözcüsü Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt!

CHP sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili CHP Genel Merkezi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Sandıkları boş bırakmayan her bir vatandaşımıza ve gönüllüremize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın İmamoğlu bütün İstanbul'un başkanı olmuştur. Bu seçimin kazananı İstanbul'un vicdanıdır.

Artık İstanbul'da da Türkiye'de de her şey çok güzel olacak!

Sayın basın mensupları bugün 24 Haziran 2018 seçimlerinin de 1. Yılı. 24 Haziran seçimlerine girerken milletimize "Verin oyu bu kardeşinize her şeyi düzeltsin" denildi. Ama bir yılda ekonominin geldiği nokta ortada.

İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini, aile şirket yönetimi ile karıştırma dönemi bitmiştir.

Genel Başkanımız krizden çıkmak için 13 maddeyi paylaştı. Yedi paket açıkladılar. Dengelendik, dengeleniyoruz dediler, kriz teğet geçecek sandılar ama yanıldılar. TL, dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetti.

Türkiye'nin net döviz rezervi 32 milyar dolardı şimdi 6 milyar dolar azalışla 26 milyar dolara düştü.

Yapay gündemleri bırakıp ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomiye dönme zamanı geldi. Mutfaktaki boş tencereyi nasıl dolduracağını düşünen milletimize tabiri caizse dürbünün tersiyle bakan Saray yönetimi artık silkelenip kendisine gelmelidir.

Vatandaş görevini yaptı. Şimdi görevini yapma sırası önce iktidarda. İnandırıcı olmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız herkes şapkasını önüne koymalı, yönetenler ekonomiyi bugün içinde bulunduğumuz yanlışları ne olduğunu samimiyetle tespit etmelidir.

SORU -CEVAP

Erken seçim gündeminizde var mı?

Biraz önce de söyledim. Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Gerçekten seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır. Herkes kendi İşine odaklanmalıdır. Belediyeler belediye işlerine yoğunlaşmalı, hükümet de asıl işine yoğunlaşmalıdır."

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erken seçim CHP Faik Öztrak

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