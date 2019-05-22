CHP Sözcüsü Öztrak: YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar ?

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu karara imza atan YSK üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklar? Türkiye çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadır. Bu karar, bir kez daha Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullunun Belediye Başkanı olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Genel Merkez’inde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, çalınan minareye uydurulacak kılıf için YSK'nin 7 üyesini tam 16 gün beklediğini belirterek, “Sonuçta sarayın, 'yarın gelecek' dediği metnin gönderilmesiyle birlikte metni imzaladılar. Bugün muhalefet şerhinin de konmasıyla YSK'nin İstanbul seçimini iptal eden gerekçeli kararı yayınlandı. Ancak daha bakar bakmaz şunu görüyoruz ki, mızrak çuvala sığmamış. Minareyi çalan, kılıfını uyduramamış. Zaten bu işlenen hukuk cinayetine binlerce sayfa mürekkep dökseniz milletin vicdanındaki sonuç değişmeyecektir. Bu seçim, 'Sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük var' iddiasıyla iptal edilen Türkiye'deki ilk seçimdir” ifadelerini kullandı.