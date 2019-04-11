CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kesinleşen listeler üzerinden bir itiraz çıkartmak mümkün değildir. YSK’nın alacağı karar tarihidir. Bu karar Türk demokrasinin geleceğini belirleyecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde İstanbul seçimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri önde götürdüğünü söyleyen Öztrak, “Yüzde 49 oy İstanbul Büyükşehir Belediyesinde baktım görebildiğim kadarıyla rekor, bundan daha yüksek oy alan yok” ifadelerini kullandı. İstanbul’un ilçelerinde geçersiz oyların sayımına başlandığını belirten Öztrak, “Sayımlar yapılırken Adalet Bakanlığı araştırma kapsamında sandıklarda görev alan memur, tüm üyeler, veri girişi yapan ve oy çuvallarını teslim alan tüm görevlilerin listelerini ve kimlik bilgilerini istemek üzere muhaberat polislerini ilçe seçim kurullarına göndermeye başladı. Biz de buna itiraz ettik, YSK’ya yazı yazdık. Seçim devam ederken seçimi yürütenler üzerinde psikolojik baskı kuracak. Nedeni 38 ilçede oyların yeniden sayılmasını talep ediyor. Aynı gün YSK oyların yeniden sayılmasını reddediyor, uzunca bir müddet hukuksuz itirazlara göz yumuyor. İlk defa YSK geçmişteki içtihatlarına bağlı kalıyor.”

"Kesinleşen listeler üzerinden bir itiraz çıkartmak mümkün değildir. YSK’nın alacağı karar tarihidir. Bu karar Türk demokrasinin geleceğini belirleyecektir" diyen Öztrak, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomik paketin de seçimle ilgili tartışmalar bitirildikten sonra açıklanması gerektiğini söyledi.

