HABER

CHP Sözcüsü Öztrak’tan Bahçeli’ye dokunulmazlık cevabı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Dokunulmazlık kaldırılacakmış.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Dokunulmazlık kaldırılacakmış. Hodri meydan diyoruz. Yapabiliyorlarsa yapsınlar” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP olarak dün yaptıkları toplantıda ekonomide yaşanan sıkıntıları incelediklerini ve seçimin ekonomiye yansımalarını ele aldıklarını belirtti. Faik Öztrak, "Demokratik mücadelemizi artan azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. 23 Haziran’da daha büyük bir zafer kazanacağız. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.
Bir basın mensubunun CHP’nin İstanbul’daki seçim stratejisinin nasıl olacağı sorusuna Öztrak, “Bugün, Kuşoğlu yaptığı basın toplantısında herkesin tuzu olacak bir kampanyayı açıkladı. Bundan sonra da kampanyalarla ilgili açıklama yapılacak” cevabını verdi. Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dokunulmazlıkla ilgili açıklamasına, “Dokunulmazlık kaldırılacakmış. Hodri meydan diyoruz. Yapabiliyorlarsa yapsınlar” diye cevap verdi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bekir Bozdağ: Kesinleşmiş seçimler yenilenemezBekir Bozdağ: Kesinleşmiş seçimler yenilenemez
Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi açıklaması!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu 9 HDP'li isim için fezleke!

9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!

AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

Neden sadece İBB Başkanlık seçimi yenilenecek?

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: 23 Haziran'da İstanbul Ağıdı yakacaklar

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: İstanbul Ağıdı yakacaklar

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.