CHP Sözcüsü Öztrak’tan Bahçeli’ye dokunulmazlık cevabı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Dokunulmazlık kaldırılacakmış. Hodri meydan diyoruz. Yapabiliyorlarsa yapsınlar” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP olarak dün yaptıkları toplantıda ekonomide yaşanan sıkıntıları incelediklerini ve seçimin ekonomiye yansımalarını ele aldıklarını belirtti. Faik Öztrak, "Demokratik mücadelemizi artan azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. 23 Haziran’da daha büyük bir zafer kazanacağız. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun CHP’nin İstanbul’daki seçim stratejisinin nasıl olacağı sorusuna Öztrak, “Bugün, Kuşoğlu yaptığı basın toplantısında herkesin tuzu olacak bir kampanyayı açıkladı. Bundan sonra da kampanyalarla ilgili açıklama yapılacak” cevabını verdi. Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dokunulmazlıkla ilgili açıklamasına, “Dokunulmazlık kaldırılacakmış. Hodri meydan diyoruz. Yapabiliyorlarsa yapsınlar” diye cevap verdi.



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