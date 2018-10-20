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CHP Spor Kurulu Bölge Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Sporcular, şimdi farklı durumlarla hatırlanıyor. Metin Oktay'dan, Arda Turan'a geldik. Sporun geldiği nokta bununla ölçülebilir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sporcular, şimdi farklı durumlarla hatırlanıyor. Metin Oktay'dan, Arda Turan'a geldik. Sporun geldiği nokta bununla ölçülebilir." dedi.

Ağbaba, CHP Spor Kurulu tarafından kentteki bir otelde düzenlenen Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sporun ne duruma geldiğinin son yaşanan gelişmelerle görüldüğünü belirtti.

Eskiden sporcuların örnek alındığını anlatan Ağbaba, "Sporcular, şimdi farklı durumlarla hatırlanıyor. Metin Oktay'dan, Arda Turan'a geldik. Sporun geldiği nokta bununla ölçülebilir. Sporcu ya bir siyasiye ya bir tarikata ya da mafyaya sırtını dayamak zorunda kalıyor. Türkiye'de sporun geldiği nokta budur. Bu sporun sadece kişisel olarak durumundan kaynaklı değildir. AKP'nin yaratmış olduğu kültürün sorunudur. Bakın federasyon başkanlarına bir başarısı yok." değerlendirmelerinde bulundu.

Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Ankara'da gerçekleştirildiğini ancak bu yıl ise İstanbul'da yapılmasının planlandığını kaydetti.

Bu tür kutlamaların tüm dünyada başkentlerde düzenlendiğini anlatan Ağbaba, "Havalimanı açılışı bahane edilerek 29 Ekim'in İstanbul'a götürülmesini, Dolmabahçe'de kutlanmasını asla kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Biz buradan söylüyoruz o kutlamaları halkımızla beraber Ankara'da yapacağımızı duyurmak isteriz." dedi.

- "Bizim ruhumuz spor ruhudur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da spor kurulunun son organizasyonu 12. Bölge Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Edirne'den Malatya'ya, Diyarbakır'dan Tekirdağ'a uzanan hatlarda sporu adım adım örerek ülkede barışı, kardeşliği egemen kılmak istediklerini vurgulayan Kaya, sporun her kademesine destek olmak istediklerini bildirdi.

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