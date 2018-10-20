CHP Spor Kurulu Bölge Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sporcular, şimdi farklı durumlarla hatırlanıyor. Metin Oktay'dan, Arda Turan'a geldik. Sporun geldiği nokta bununla ölçülebilir." dedi.

Ağbaba, CHP Spor Kurulu tarafından kentteki bir otelde düzenlenen Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sporun ne duruma geldiğinin son yaşanan gelişmelerle görüldüğünü belirtti.

Eskiden sporcuların örnek alındığını anlatan Ağbaba, "Sporcular, şimdi farklı durumlarla hatırlanıyor. Metin Oktay'dan, Arda Turan'a geldik. Sporun geldiği nokta bununla ölçülebilir. Sporcu ya bir siyasiye ya bir tarikata ya da mafyaya sırtını dayamak zorunda kalıyor. Türkiye'de sporun geldiği nokta budur. Bu sporun sadece kişisel olarak durumundan kaynaklı değildir. AKP'nin yaratmış olduğu kültürün sorunudur. Bakın federasyon başkanlarına bir başarısı yok." değerlendirmelerinde bulundu.

Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Ankara'da gerçekleştirildiğini ancak bu yıl ise İstanbul'da yapılmasının planlandığını kaydetti.