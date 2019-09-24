CHP Spor Kurulu Genel Kurulu toplanıyor

MELTEM ÖZTÜRK - Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden yola çıkarak kurulan CHP Spor Kurulu, 3. Olağan Genel Kurulunu yapacak.

Çalışmalarını 3 yıldır sürdüren CHP Spor Kurulunun, Genel Kurulu 29 Eylül Pazar günü, Genel Merkez Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Genel Kurulda, illerden gelen 415 delegenin yanı sıra doğal üye olarak MYK, PM üyeleri ve milletvekilleri, 60 kişilik yönetimi seçecek. 60 kişi daha sonra Yürütme Kurulunu belirleyecek.

Genel Kurulda, seçimlerin yanı sıra kısa ve orta vadeli hedefler alınacak.

Türkiye'nin her dalda 2020 olimpiyatlarına hazırlanması, federasyonların 2020'de yapacağı seçimlerinin daha sağlıklı, kapsayıcı, sporu, sporcuyu önceleyen bir yaklaşımda olması, sporcuların ve spor kulüplerinin ihtiyaçları, belediyelerin spora yaklaşımları da Genel Kurulda tartışılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu ana kadar hiçbir partide merkezi düzeyde spor kurulu bulunmadığını söyledi.