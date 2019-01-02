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CHP Suriyeliler tarafından Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Taksim Meydanı'nda Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait bayrak açılması ile birlikte Suriye rejimi karşıtı faaliyetlere Türkiye toprakları üzerinde izin verildiğini öne sürerek olaya ilişkin sorumluların araştırılması amacıyla Meclis'te komisyon kurulmasını talep etti.

CHP Suriyeliler tarafından Taksim'de açılan ÖSO bayrağına Meclis araştırması talep etti

CHP'li Ünal Çeviköz, TBMM Başkanlığına verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde; Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca milli kutlamalara, toplumsal olaylara ev sahipliği yaptığını kaydederek, "Uluslararası bilinirliği olan Taksim Meydanı'nda, Suriye rejimine muhalif kişiler tarafından ‘Özgür Suriye Ordusuna' ait bayrağın açılması vesilesiyle Suriye rejimi karşıtı faaliyetlere izin verilmiştir" dedi. Çeviköz, önergesinde şu görüşleri dile getirdi:

'İKTİDARIN ÖSO İLE KURDUĞU İŞBİRLİĞİNİN GEREKÇESİ ANLAŞILAMAMAKTADIR'

"AKP iktidarları döneminde, inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirilen dış politikamız, bu tür olaylarla daha da kötüye gidecektir. Tek adam rejimi, Suriye üzerindeki yayılmacı politikalarını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) diye adlandırılan, Suriye'nin mevcut rejimine muhalif unsurlar ile ortak yürütmektedir. İktidarın ÖSO ile kurduğu işbirliğinin gerekçesi anlaşılamamaktadır. Daha önce de bu unsurlar tarafından Türk lirasının, Suriye poundu karşısındaki değer kaybı nedeniyle maaşlarını TL olarak almak istemedikleri bilgisi kamuoyunda yer almıştır. Tek adam rejiminin Cumhurbaşkanı tarafından paralı ve silahlı bir gruba ‘Kuvayı Milliye' benzetmesi yapılmıştır.

'BU OLAY SURİYE'DE YENİ ANAYASA HAZIRLAMA SÜRECİNİ TEHLİKEYE ATMAKTADIR'

Afrin'de de ÖSO mensuplarının yağma, talan, gasp, hırsızlık, fidye için adam kaçırma, gelişigüzel hapsetme, işkence gibi suçlarının bir kısmı BM İnsan Hakları Konseyi'nin raporuna girmiştir. Tek adam rejimi ÖSO ile yan yana gelerek, TSK'nın ve Türkiye'nin itibarına gölge düşürmektedir. Taksim'de yaşanan bu olay, Türkiye'nin Astana'da üstlendiği görevi ve Türkiye tarafından da desteklenen Suriye'de yeni Anayasa hazırlama sürecini tehlikeye atmaktadır.

31 Aralık 2018 tarihinde, Taksim Meydanı'nda Suriye rejimine muhalif kişiler tarafından ‘Özgür Suriye Ordusuna' ait bayrağın açılması vesilesiyle Suriye rejimi karşıtı faaliyetlere Türkiye toprakları üzerinde izin verilmesi olayına ilişkin sorumluların araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Meclis'te ayrı bir araştırma komisyonu daha kurularak söz konusu olaylara konu olan güvenlik zafiyetinin sorumlularının da tespit edilmesini istedi.

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