CHP TBMM Grubu, basına kapalı toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığındaki toplantı, "yasama ve denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi" başlığında gerçekleşti.

Toplantıda, CHP milletvekillerinin Genel Kurul ve komisyon toplantılarına aktif katılması benimsendi.

Televizyon programlarına katılacak milletvekillerinden, grup başkanvekillerine önceden bilgi vermesi istendi.

Basına kapalı grup toplantılarının düzenli olarak ve belirli konularda yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca grup başkanvekilleri, yasama faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

