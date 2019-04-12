CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İstanbul'da 39 ilçe ve büyükşehir belediye seçimleri tamamlanmıştır, Ekrem İmamoğlu 13 bin 970 oy farkla İstanbul'un belediye başkanıdır. Bunu artık herkesin bir an önce kabul etmesi bir zorunluluktur." dedi. CHP TBMM Grubu İstişare Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da yapıldı. 1,5 saat süren toplantının ana gündemini, İstanbul'daki seçim sonuçları ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) alabileceği kararlar oluşturdu. İstişare toplantısının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Altay, sözlerine Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'ya rahmet dileyerek başladı. CHP TBMM Grubu'nun İstanbul'da demokrasi nöbeti tuttuğunu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da bugün nöbete iştirak etmek için İstanbul'da bulunduğunu anlatan Altay, bugünkü grup toplantısına, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığını dile getirdi.

Altay, hukuki bir süreç siyasallaştırılmak suretiyle ülkeye siyasal bir süreç yaşatıldığını savunarak, "Büyükçekmece'de seçmene taciz, Maltepe'de sayıma fren, engelleme yapılıyor. Bilinçli bir şekilde Maltepe'de tekrar ikinci defa sayılması gereken ve sayımına da başlanan oyların sayım işleminde bilinçli, kontrollü bir yavaşlatma sürecini de yaşıyoruz. Gerek oyların tümümün gerekse geçersiz oyların sayılmasına hükmedilen bütün seçim çevrelerinde oy sayım, ayrım işleri tamamlanmışken Maltepe'de henüz sayım işleri tamamlanamadı. Burada bir engelleme, süreci zamana yayma kastı arıyoruz." diye konuştu. Büyükçekmece'deki seçim tartışmalarına değinen Altay, şöyle devam etti: "Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğünün etrafında ayrıca bir emniyet koridoru var, bir abluka var. Polisler, onlarca otobüse çevik kuvvet polisi koymak suretiyle Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğünde yapılan iş ve işlemle ilgili bir duvar örmüşler. Polis binasının etrafına polislerden bir duvar örülmüş. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğünde ne yapılıyor? Bir emniyet müdürlüğünün etrafı içinde çevik kuvvet polisi olan otobüslerle neden çevrilir bunu anlamış değiliz? Bize şöyle bilgiler geliyor, 5 gün boyunca Büyükçekmece halkına adeta taciz ve basınç uygulayarak, nereye oy verdiklerinden tutun da 3-5 yaşındaki çocukları seçmen diye, sahte seçmen diye kaydeden polisin dışarıda tuttuğu tutanaklardan istediği sonucunu alamadığını anlıyoruz. Şimdi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislere hazır, matbu tutanak tutturulduğuyla ilgili ciddi bir duyuma sahibiz."

Altay, seçimlerin çoktan bitmesi ve Türkiye'nin kendi gündemine dönmesi gerektiğini belirterek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bir an önce üstlendiği görev ve sorumluluk çerçevesinde Anayasaya ve kanunlara uygun şekilde görevini yapması gerektiğini söyledi. Seçimin bittiğini belirten Altay, "İstanbul'da 39 ilçe ve büyükşehir belediye seçimleri tamamlanmıştır, Ekrem İmamoğlu 13 bin 970 oy farkla İstanbul'un belediye başkanıdır. Bunu artık herkesin bir an önce kabul etmesi bir zorunluluktur. İnatlaşmanın hiç kimseye ve özellikle Sayın Erdoğan'a bir yararı yoktur. Sayın Erdoğan, bu seçimin kaybedilmesiyle ilgili gerçeklerle yüzleşmek zorundadır. Bilmelidir ki Sayın Erdoğan, en yakın çalışma arkadaşları tarafından yanıltılmış ve kandırılmıştır. En yakın çalışma arkadaşları şimdi kendi kusurlarını kapatmak için Sayın Erdoğan'ı, önüne komplo teorileri koyarak, ikna etmeye ve inandırmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı. Altay, demokrasiden vazgeçmeyeceklerini kaydederken YSK'nin baskıya maruz kaldığını iddia etti.