HABER

CHP TBMM Grubu istişare toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Seçim iptali bizim gündemimizde yok.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Seçim iptali bizim gündemimizde yok. Kesinlikle böyle bir konu görüşülmedi. Yeni seçim 5 yıl sonra” dedi.
CHP TBMM Grubu istişare toplantısı Maltepe’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul’da yaptıkları demokrasi nöbetini değerlendirdiklerini söyledi.
CHP için seçimlerin bittiğini ifade eden Altay, “Seçim bitmiştir. Bizim nezdimizde İstanbul 39 ilçe ve büyükşehir belediye seçimleri tamamlanmıştır. Ekrem İmamoğlu 13 bin 970 oy farkla İstanbul’un belediye başkanıdır. Bunu artık herkesin bir an önce kabul etmesi bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.
“YSK’nın olası bir seçim iptaline karşı nasıl bir tavır izleneceği yönünde bir görüşmeniz oldu mu?” şeklindeki bir soruya Altay, “Seçim iptali bizim gündemimizde yok. Kesinlikle böyle bir konu görüşülmedi. Yeni seçim 5 yıl sonra. 2024 yılının Mart ayında yerel seçimleri yeniden yapacağız. Seçim iptali diye bir konu gündemimizde yok, olmayacak” dedi.

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
Dargeçit Belediye Başkanı AK Parti'li Aksoy göreve başladıDargeçit Belediye Başkanı AK Parti'li Aksoy göreve başladı
 Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Erdoğan ve Yıldırım Ankara'da! Dikkat çeken detay

Antalya'da polisten 'ses kaydı' operasyonu

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

CHP'de yerel seçimler sonrası flaş İstanbul çıkarması

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap! Salonu terk ettiler

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.