CHP TBMM Grup Toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne suçluyorsun kardeşim, sen devlet değil misin? Tek başına devletsin, kim yapıyorsa git yakasından tut. 'Bana ihbar et.' Vatandaşları ihbar etmeye davet ediyor. Vatandaş muhbir mi kardeşim? Sen görevini yapsana, stokçuluk yapan, köşeyi dönen, dolar istifleyenler senin adamların. Sen, zaten dolar baronlarının adamı değil misin, onları korumuyor musun, onların yanında değil misin? 5 saatte 84 bin dolar para kazandırmadın mı? Bunların hepsinin belgeleri de dokümanları da var. Esnafı suçlayacak, çünkü gücü ona yetiyor. Çünkü esnaf korkudan ses çıkaramıyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "3 ayda bir gelip denetleyecekler. Bu söylendiği zaman 'Sıradan bir sözleşme niye bu kadar gürültü koparıyorsunuz' diye bir sürü laf söylediler. Ben Erdoğan'a 10 soru soruyorum. Eğer sarayda beni dinliyorsa not alsın. Not almaktan acizse kendisine bu 10 soruyu göndereceğim, cevaplarını 81 milyon vatandaşım adına bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a göre bunlar 'ezanımıza bayrağımıza saldıranlar'dı. Peki 'ezanımıza, bayrağımıza saldıranlar'dan para karşılığı yardım istemeyi bu millete nasıl anlatacaksınız? Hangi yüzle bu anlaşmayı yaptınız? Daha acı olanı ise bu tutumunuz 'Biz bu ekonomiyi yönetemiyoruz, gelin siz yönetin' anlamına gelmiyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi olacak ve bu Ofis'te de 16 bakanlıktan temsilci olacak. Bunların aldıkları her karar, yaptıkları her uygulama, düzenledikleri her rapor, 3 ayda bir McKinsey tarafından kontrol edilecek. Türkiye'de bunu yapacak, kurum, kuruluş ya da şirket yok mu? Bunu içinize nasıl sindirdiniz?

Devletin kozmik odasını FETÖ'ye teslim ettiniz. Şimdi de devletin tüm mali bilgilerini 'ezanımıza ve bayrağımıza saldıranlara' teslim edeceksiniz. Bunu hangi ahlaki temele dayanarak yapacaksınız?

Size Türkiye'de liderlik yapacak McKinsey'e , bu işi ihaleyle mi, yoksa birilerinin tavsiyesi üzerine mi verdiniz? Tavsiye üzerine verdiyseniz, size bu şirketi kim ya da kimler önerdi?