CHP TBMM Grup Toplantısı

"Kudüs, İsrail'de Başkent olarak ilan edildi. 80 milyon hep beraber itiraz ettik. Tek başına ülkeyi yöneten Erdoğan miting yaptı, 'bunun hesabını soracağız, Filistinli kardeşlerimizle kucaklaşacağız, Kudüs'te büyükelçilik açacağız' dedi. Aradan bir süre geçti, gitti BM'de konuştu. Filistin ile ilgili ağzından bir cümle çıktı mı? AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; 'Eğer Filistinliler böyle kalsın' diyorsan, oyunu vermeye devam et. 'Filistinlilerin haklarını sonuna kadar savunacağız.' diyorsan, yönünü CHP'ye çevirmenin zamanıdır.

Türkiye'ye İsrail'den gelenler vizesiz gelir, Filistinliler vize almak zorundadırlar. Bize diyorlar ki 'bunu millete hatırlatmayın.' Filistinlilerin ve onların haklarını savunmak bizim görevimizdir. Dışarıya gideceksiniz başka konuşacaksınız, içeriye gelip ahkam keseceksiniz. Bu çifte standarda tahammül edemiyoruz. Milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum; bu çifte standardı gittiğiniz her yerde anlatın, bunların gerçek yüzünü millet görsün."

"Eğer Türkiye akılcı yönetilseydi, devlet geleneklerine bağlı kalınarak yönetilseydi böyle bir ekonomik krizle Türkiye karşı karşıya kalmazdı. Aşırı borçlandılar, dünya kadar vergi topladılar ama yetmedi. Faiz yükü aldı başını gidiyor. Tefecilere teslim olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Özelleştirme de yaptılar, ne varsa sattılar, gene yetmedi. Çünkü tefecilerin faizi çok yüksek. Şimdi tefecilerin faizini ödemek için de borçlanıyorlar. Londra'ya, Washington'a, New York'a, Berlin'e gidiyorlar. Niçin? 'Yeniden bize borç para verin' diye. Yalvarıyorlar. 'Biz bu krizi aşarız, bize ne olursunuz nefes alacak para verin' diyorlar.

Her şeyi dolara bağladılar, 16 yılda Türk Lirası ikinci sınıf para. Dolarla ihale yapıyorsun, dolarla garanti veriyorsun, dolarla kiralar belirleniyor, her şey dolarla. Şimdi, 'Türk lirasına döneceğiz'. Dön kardeşim. Türk lirasına döneceksen, dolarla yaptığın ihaleleri Türk lirasına çevir ama çevirmiyorlar, çeviremez. Bunun sonucu olarak iğneden ipliğe, mercimekten ete kadar, ulaşımdan doğalgaza kadar her şeye yağmur gibi zam geliyor. Bir sorumlu bulunacak. Kim yapıyor bunları? 'Dış güçler.' 16 yıldır memleketi sen mi yönetiyorsun dış güçler mi? Sen yönetiyorsan bu zam yağmuru ne? Kışı göreceğiz hep beraber, karamsar bir kış geçireceğiz ama martta Allah'ın izniyle bu ülkeye baharı getireceğiz."