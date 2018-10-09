CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Benim inancımı sorgulamak için sana yetkiyi kim verdi? Sen kim oluyorsun da böyle bir yetkiye sahip olduğunu, çıkıp din adamlarının önünde söylüyorsun. İnsanın biraz Allah'a, Kur'an'a, dine, imana, insana saygısı olur." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kızılcahamam'da yaptığı konuşmasının başında "Ekonomide kriz var ama özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum." dediğini, 18 dakika sonra ise "Türkiye'de ekonomik kriz yok, manipülasyon var." ifadelerini kullandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Aynı Erdoğan, aynı kürsü, aynı salon, aynı milletvekilleri, aynı dinleyiciler ve Erdoğan konuşuyor. Söyleyen aynı adam." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bir dönem ekonomik sorunların dış güçlerden kaynaklandığı yönünde söylemde bulunduğunu aktararak, "Bu dış güçler kim arkadaş? 'Manipülasyon var.' diyor. Manipülasyonu yapıyorlarsa sen sarayda pişpirik mi oynuyorsun? Manipülasyonu yapanı yakala, yargıya teslim et. Yakalayamaz, çünkü yandaşları, köşeyi dönenler onlar." ifadesini kullandı.

İktidarın Türkiye'yi yönetemediğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Kriz yokmuş. Bu bölümü doğru, vallahi de billahi de sarayda kriz yok. Sarayda her şey mükemmel. Soruyor büyük ihtimalle 'Emine Hanım mutfakta bir eksiğimiz var, efuli geldi mi geldi, ejder meyvesi aldık efendim. Badem sütü, o da var. Badem ezmesi, o da var. Badem unu, onların tamamı geldi. Bir sıkıntı var mı, hiçbir sıkıntı yok, her şeyimiz var, diyor. Diyorlar ki memlekette kriz var. Sarayda yok kriz, her şey güllük gülistanlık. Sarayda kriz yok, sarayın beslemelerinde de kriz yok. Kim sarayın beslemeleri, dolarla ihale alanlar. Dolar ne kadar yükselirse adamın keyfi yerine geliyor. Dolarla fiyat biçmişler, ne kadar yükselirse adam o kadar fazla para kazanıyor. Onlar krizden asla etkilenmez. Kriz nerede, vatandaşın mutfağında. Erdoğan vatandaşın mutfağını bilmiyor. Benim saygı duyduğum Erdoğan, seçimi kazandıktan sonra gelip Keçiören'de mütevazı bir evde oturandır. Benim saygı duymadığım kişi de o mütevazılığı bir tarafa atıp kibir içinde gidip saraya oturan Erdoğan'dır. Ona asla ve asla saygı duymuyorum."

- "Demek 10 soru hedefini buldu" Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Her kriz birçok fırsatı da beraberinde getirir." sözlerini anımsatarak, Türkiye'de bu yılın 8 ayında milyoner sayısının 53 bin 439 kişi arttığını söyledi. Bu duruma hükümet politikasının izin verdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, krizi fırsata çevirenlerin tefeciler, rantiyeciler ve stokçular olduğunu bildirdi. Partisinin geçen haftaki TBMM Grup Toplantısında, Erdoğan'a, McKinsey konusunda 10 soru yönelttiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ben soruyu sordum, sorunun cevabını bir köşe yazarından aldım. 'Niye, hangi gerekçeyle soru soruyorsun.' diyor. Benim bildiğim gazeteci, soru sorulmuşsa onun cevabını merak eder. Soruların yanıtlanmasını engellemeye çalışıyorlar." dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasında McKinsey'den fikri danışmanlık hizmeti alınmayacağına yönelik açıklamada bulunduğunu anımsatarak, 10 sorunun hedefini bulduğunu söyledi. Erdoğan'ın söz konusu danışmanlık firmasının ücreti mukabil tutulduğunu belirttiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hemen sorduk, 'Kaç lira, milyon dolar?' Kendi sözcüsü Erdoğan'ı bir daha yalanladı; 'McKinsey ile herhangi bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyor.' Erdoğan mı sözcü mü doğru söylüyor? Bana göre Erdoğan doğru söylemiyor, sözcü doğru söylüyor olabilir. Çünkü Erdoğan malum, yarım saat önce söylediğini yarım saat sonra yalanlayabilecek kapasiteye sahip birisi. Öyle bir yeteneği var." açıklamalarında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "McKinsey için yapılan yorumlar cehaletten değilse ihanettendir." şeklinde değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, "Kayınpederin bunu iptal etti. Cehaletten mi, ihanetten mi? Erdoğan'a soruyorum: Sevgili Erdoğan, sana hain, cahil dediği için damadın hakkında da tazminat davası açacak mısın?" diye konuştu. - "Ne şahlandı? Dolar. Ne uçtu? Fiyatlar" Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik krizin ikinci aşaması olan kredi krizi evresinde olduğunu, aşamada likidite krizinin yaşandığını, son evrede ise reel sektör krizinin yaşanacağını öne sürdü. Türkiye'de 3 binden fazla konkordato bulunmasının reel sektör krizinin kapıda olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Oyu bana verin, Türkiye şahlanacak ve uçacak.' diyordu. Ne şahlandı? Dolar. Ne uçtu? Fiyatlar. Tam tersi oldu." diye konuştu. Hükümetin liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimi getireceğini beyan ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu yazıyorlar ama tam tersini yapıyorlar. Tarım ve Orman Bakanı, maden işletmesi sahibi birisini getirdi, milli parkların, seraların, meraların ve tarım alanlarının sorumlusu yaptı. Olur ya altın vardır, maden vardır. Malı nasıl götürecekler? Böyle götürecekler. Aynı şekilde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne de veteriner getirdi. Bitkisel üretimle veterinerin ne ilgisi var anlamış değilim. Bu Bakan 30 Eylül 2018'de açıklama yaptı: 'Türkiye'deki et üretimi insanımıza yeter. Üretim, 81 milyonun et ihtiyacını karşılayacak düzeyde.' İki gün sonra Et ve Süt Kurumu açıklama yapıyor: 'Kemiksiz 300 tır sığır eti ithal edeceğiz.' Bakan ne söylüyor, kurum ne söylüyor? Devlette liyakat kalmadı, yalan gırla. Liyakatte bir sorunumuz daha var: Enflasyon rakamını açıklayan bölümün başında olan kişiyi görevden aldılar, Berat Bey'in, damadın bir arkadaşını getirdiler o işin başına ve damat şu açıklamayı yaptı: 'Ekim ayından itibaren enflasyon düşüşe geçecek.' Ne kadar güzel değil mi?" Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kamu görevlilerinin etik kurallara tabi olduklarını ve buna yönelik bir yönetmelik bulunduğunu belirterek, "Devletin odacısına, devletin müdürü ve genel müdürü için getirilen bu kurala devletin tepesindeki adam uymuyor... 'Katar Emirinden hibe uçak aldım, ona bineceğim.' diyor. Söyledim, yine söylüyorum; şerefin, onurun, haysiyetin varsa uçağı yarın sabah iade edersin." dedi.

- "Kim oluyorsun da benim Müslümanlığımı sorguluyorsun?" Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada şahsına yönelik gerçeği yansıtmayan birtakım açıklamalarda bulunduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Benim atalarım, dedelerim İran'ın Horasan'ından Türkiye'ye gelmişler. Dedelerim, atalarım Selçuklu döneminde buraya gelmişler. Bin yıllık kalmışlığımız vardır Anadolu topraklarında. Anadolu Erenleri olarak geldiler. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana gibi Anadolu Erenleri. Anadolu'nun Türkleşmesini sağladılar. Bilmek istiyorsan söyleyeyim, büyük dedemin mekanı Akşehir'dir. Adı Seyyid Mahmud Hayrani'dir. Bir dönem türbesindeki sandukası çalınır. O sanduka şu anda Türk İslam Eserleri Müzesindedir. Sen kim oluyorsun da benim Müslümanlığımı sorguluyorsun?" Atalarına ilişkin yüzlerce kitap bulunduğunu, benzer şekilde geçmişine ilişkin her türlü bilginin nakibüleşraf defterlerinde yer aldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti: