CHP TBMM Grup Toplantısı

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bir dönem ekonomik sorunların dış güçlerden kaynaklandığı yönünde söylemde bulunduğunu aktararak, "Bu dış güçler kim arkadaş? 'Manipülasyon var.' diyor. Manipülasyonu yapıyorlarsa sen sarayda pişpirik mi oynuyorsun? Manipülasyonu yapanı yakala, yargıya teslim et. Yakalayamaz, çünkü yandaşları, köşeyi dönenler onlar." ifadesini kullandı.

İktidarın Türkiye'yi yönetemediğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kriz yokmuş. Bu bölümü doğru, vallahi de billahi de sarayda kriz yok. Sarayda her şey mükemmel. Soruyor büyük ihtimalle 'Emine Hanım mutfakta bir eksiğimiz var, efuli geldi mi geldi, ejder meyvesi aldık efendim. Badem sütü, o da var. Badem ezmesi, o da var. Badem unu, onların tamamı geldi. Bir sıkıntı var mı, hiçbir sıkıntı yok, her şeyimiz var, diyor. Diyorlar ki memlekette kriz var. Sarayda yok kriz, her şey güllük gülistanlık. Sarayda kriz yok, sarayın beslemelerinde de kriz yok. Kim sarayın beslemeleri, dolarla ihale alanlar. Dolar ne kadar yükselirse adamın keyfi yerine geliyor. Dolarla fiyat biçmişler, ne kadar yükselirse adam o kadar fazla para kazanıyor. Onlar krizden asla etkilenmez. Kriz nerede, vatandaşın mutfağında. Erdoğan vatandaşın mutfağını bilmiyor. Benim saygı duyduğum Erdoğan, seçimi kazandıktan sonra gelip Keçiören'de mütevazı bir evde oturandır. Benim saygı duymadığım kişi de o mütevazılığı bir tarafa atıp kibir içinde gidip saraya oturan Erdoğan'dır. Ona asla ve asla saygı duymuyorum."