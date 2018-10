CHP TBMM Grup Toplantısı

Dış politikada bunun adına "tükürüğünü yalatma politikası" denildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Onlar tükürdüklerini yalıyorlar ama bu benim ağrıma gidiyor. Çünkü ben ülkemi, insanımı seviyorum. Ülkemin, bayrağımın onuru, her şeyin, canımın da üzerindedir. Bizim altı okumuzdan birisinin milliyetçilik olmasının gerekçesi budur, kimseye boyun eğmeyiz." dedi.

Türkiye'nin, üçüncü dünya ülkelerinin bile operasyon yaptığı ülke haline geldiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, Suudi kökenli bir gazetecinin Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürüldüğünün anlaşıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bir gazeteci senin ülkende nasıl öldürülür? Bunun hakkına niye sahip çıkmıyorsun? Onun can ve mal güvenliği sana bağlı değil mi? " diye sordu.

Hukuk zemininde her mücadeleyi yapacağız. Türkiye sahipsiz bir devlet değildir. Baskı, şiddet bizi yıldıramaz. Mahkemeleri aracılığıyla her türlü numarayı çekiyorlar. Bunların hiçbirisi bizi ırgalamaz, vız gelir tırıs gider. Biz inandığımız yolda, korkmadan, çekinmeden, yüreklice yürürüz. Çünkü biz halk partiyiz, halkın partisiyiz. Sarayın partisi değil. Birilerinin önünde diz çökenler değiliz. Biz Türkiye'nin çıkarlarını her yerde sonuna kadar savunuruz. Biz birilerinin yaptığı gibi sözde milliyetçi değiliz. Biz gerçekten de özde ve Türkiye'nin çıkarlarını savunan milliyetçi bir partiyiz, devrimci, halkçı bir partiyiz."

(Bitti)