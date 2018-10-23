CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2019'da 2018'e göre yüzde 233 artışla 854 milyon liradan 2 milyar 800 milyon liraya çıkacağını belirterek, "Bu bütçe, vatandaşa deli gömleği giydiren bir bütçedir. Bu bütçeyle mücadele etmek CHP için namus borcudur." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin hızla bir yerlere savrulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarından gittikleri her yerde "AK Parti iktidarı yoksulluk, pahalılık, işsizlik, israf, adaletsizlik, tefecilere hizmet eden iktidar demektir." ifadelerini kullanmalarını istedi. "AK Parti iktidarları döneminde devlet arsalarının ve fabrikalarının satıldığını, dünyanın vergisinin toplandığını" öne süren Kılıçdaroğlu, "Bütün milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni batağın içine soktular. Harç bitti, yapı paydos. Şimdi tefecilere teslim oldular ve borç para arıyorlar." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 1433 temizlik işçisi alımı için kura çekmeye 51 bin 767 kişinin hak kazandığını, bunların 2 bin 835'inin üniversite, 3 bin 696'sının da yüksekokul mezunu olduğunu, Ankara'da ise 40 temizlik işçisi alımı için 55 bin 538 kişinin kuraya katılma hakkı kazandığını, bunların da 3 bin 42'sinin üniversite, 4 bin 184'ü yüksekokul mezunu olduğunu anlattı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Özellikle AK Parti'ye oy veren kadın kardeşlerime, annelere seslenmek isterim; sen çocuğunu üniversiteye gönderiyorsun, senden daha iyi yaşasın, bir hayat sürsün, geliri olsun, daha iyi bir evlilik yapsın diye. Hangi anne çocuğunu üniversiteye temizlik yapsın diye gönderir? Senin üniversiteye giden çocuğunu temizlik işine mahkum edenlere oy verme kardeşim." dedi.

- "Rapor hazırlayacağız, kamuoyuna açıklayacağız" Kılıçdaroğlu, "borç alan emir alır" sözüne atıfta bulunarak, şunları kaydetti: "AK Parti iktidarlarının yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödediği faiz 158 milyar 135 milyon dolar. 158 milyar dolarla yeni bir Türkiye kurarım. Kişi başına gelir 20-25 bin dolara çıkar. Bizim cebimizden, vatandaşın cebinden toplayıp dışarıya ödedikleri faiz. Bir de bu gelenlerin Türkiye'de elde ettikleri karlar, ekonominin yabancılaşması var. Bununla ilgili de yakında güzel bir rapor hazırlayacağız. Bütün bilgileri kamuoyuna açıklayacağız. Ne kadar bilgi gizliyorlarsa hepsini açıklamak bizim görevimizdir. Üstelik bütün bu bilgiler devletin resmi verilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Sıcak paranın ve doğrudan yabancı sermayenin götürdüğü kar 198 milyar 157 milyon dolar." Hükümetin, borç para almak için başvurduğu tefecilerin faiz beklentisinin karşılanmasına yönelik adımlar attığını savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merkez Bankası, yılbaşına göre faizini 3 kat artırdı. Sonra 5 yıllık devlet tahvili faizini de artırdı. Piyasaya, dünyanın önüne çıktılar: 'Dolar bazında faizi yüzde 7,5'e çıkardık. Dünyanın en yüksek faizlerinden birisini veriyoruz, gelin bizim senetlerimizi alın.' Üç misli talep oldu. Bakan damat son derece memnun: 'Geçtiğimiz Salı gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracıyla gereken dersleri zannediyorum almışlardır.' Yılbaşında 10 yıllık devlet tahvilinin faizi yüzde 5,2 idi dolar bazında. Alıcı kesildi. Faizleri yükselttiler ama 10 yıl değil, 5 yıllık yaptılar. 5 yıllık devlet tahvilinin faizi yüzde 5,2'den yüzde 7,5'e çıktı. Faizi yüzde 44 artırdılar. Yani yuları tefeciye kaptırdılar. O nedenle AK Parti iktidarı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, bir grup tefeciye hizmet eden iktidardır."

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde faiz oranlarına ilişkin eleştirilerde bulunduğunu anımsatarak, "Seçimden önce her şeyi söylüyor, 'Mücadele edeceğim.' diyor, seçimden sonra 'Emret tefeci kardeşim, faizi kaçtan istiyorsun, faizi yükselteceğim.' diyor. Bu işin lamı cimi yok, yakayı tefeciye kaptırmışlar. Türkiye'yi bu tefecilerden kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. Onlar yakayı kaptırdılar. Biz, Kuvayı Milliyeciyiz çünkü, milletimizi ezdirmeyiz." ifadelerini kullandı. Diğer ülkelerdeki 5 yıllık devlet tahvili faiz oranlarından örnekler veren Kılıçdaroğlu, "Almanya eksi binde 1, yani faiz ödemiyor, İngiltere yüzde 1, Fransa binde 16, Polonya yüzde 2,6, hani batıyor diyorlardı ya Yunanistan yüzde 3,4, Japonya eksi binde 1, Amerika yüzde 3, Türkiye yüzde 7,5. Dünyanın en yüksek faizlerinden birisini Türkiye ödüyor. Her şeyi sattınız, milletten vergiyi aldınız, borca batırdınız, şimdi tefecilere yakayı kaptırdınız." diye konuştu. - "2019'da yurt içi tefecilere ödenecek faiz 117 milyar liraya çıkacak"

Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ilişkin de "2018 yılında yurt içi tefecilere 76 milyar 400 milyon lira faiz ödeneceğini, gelecek yıl bu rakamın yüzde 53,5 artışla 117 milyar 300 milyon liraya çıkacağını" söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Sarayın bütçesi 2018'den 2019'a yüzde 233 oranında artıyor. 854 milyon lira olan bütçe, 2 milyar 800 milyon liraya çıkacak. Bu bütçe, vatandaşa deli gömleği giydiren bir bütçedir. Bu bütçeyle mücadele etmek CHP için namus borcudur. Emeklinin, işçinin, memurun, öğretmenin, çiftçinin hakkını korumak CHP grubunun namus borcudur. Biz mücadele edeceğiz. O, sarayında efuliler, ejder suyu, badem sütü içecek; yazlık, kışlık, uçan sarayında oturacak, dönüp tefecilere hizmet edecek. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tefecilere hizmet eden iktidarların yolu, halkın oylarıyla gitmesidir." Hükümetin seçim vaatlerine ilişkin de Kılıçdaroğlu, gübre fiyatlarında indirim yerine zam yapıldığını, çiftçiye mazot gideri için verilmesi vadedilen desteğin verilmediğini savundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez yem fiyatları süt fiyatlarının üstünde. Çiftçinin 2002'de borcu 1 milyardı. Şimdi 109 milyara çıkmış durumda. Öğrenciler pansiyonda kalacak, ona bile zam yaptılar." açıklamalarında bulundu.