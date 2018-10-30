CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Öldürüyorlar gazeteciyi, ellerini kollarını sallayarak başkonsolos dahil hepsi yurt dışına çıkıyorlar. Bunun adı çadır devletidir. Onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devletinden istediğimizi yapamıyorlar. Neden? 'Kralı kızdırırsak, bize para vermezse ne olur?' Sen Türkiye'nin onurunu, gururunu ve haysiyetini satıyorsun." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyeti kuranların Osmanlı'nın bütün borçlarını ödediklerini, fındık üreticisinden köylüye bütün kesimlerin ihtiyaçlarını dikkate alacak adımlar attıklarını, kuruluşları kurduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yokluklar içinde kurulduğunu ancak kimseye el açılmadığını vurguladı. Cumhuriyetin aynı zamanda kadın devrimi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, evladını ve eşini cepheye gönderen, kendisi cephede bizzat savaşan Türk kadınının, birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin doğru olduğuna dikkati çekti. Kurtuluş Savaşı'nda yer alan Türk kadınlarının isimlerini sayan Kılıçdaroğlu, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İsmet İnönü'nün, Mustafa Kemal Atatürk ile Türk Hava Kurumunun (THK) Genel Kuruluna ilişkin bir konuşmasını anlatan Kılıçdaroğlu, İnönü'nün, THK'nin hesaplarında sadece 40 para (1 kuruş) oynadığı için büyük bir tepki gösterdiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu, "İşte Cumhuriyeti böyle kurdular, o nedenle demiryollarını, TEKEL'i, limanları millileştirdiler. Paralarını, Osmanlı'nın borcunu da son kuruşuna kadar ödediler. Kimseye el avuç açmadılar. Vatandaştan alınan her kuruşun hesabını verdiler. Böylesine onurlu bir cumhuriyeti inşa ettiler ve bize devrettiler. Biz de çocuklarımıza onurlu bir cumhuriyeti teslim etmek zorundayız." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, cumhuriyeti kuranların asla ve asla ellerini harama uzatmadıklarını, her kuruşun hesabını verdiklerini vurguladı. - "Ses kayıtlarını bize dinletmiyorlar" Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta AK Parti Grup toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirttiğini ancak "hikaye anlattığını" ileri sürdü.

Erdoğan'ın, söz konusu konuşmasında Kaşıkçı cinayetine ilişkin yönelttiği soruları eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bunları söyleyen ülkedeki tek adam. Her şeyden sorumlu olan bir kişi. Bütün bu cinayetten haberi olan bir kişi." dedi. Kaşıkçı'nın nişanlısının aradığı Yasin Aktay'ın sözlerini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Yasin Aktay emniyete, istihbarata, Cumhurbaşkanlığına haber verdim, diyor. Ses kayıtlarını bize dinletmiyorlar. 81 milyon bilmiyor. Oradan geliyorlar, basıyorlar tuşa. Cinayetin nasıl işlendiğinin ses kayıtlarını dinletiyorlar. Sen bu soruları soruyorsun, bu katillerin elini kolunu sallayarak yurt dışına gitmesine niye, hangi gerekçeyle izin verdin? Üstelik bunların hiçbirisinin, başkonsolosun da dokunulmazlığı yok. Bir cevap yok, beni suçluyor: 'Kılıçdaroğlu, parayı seviyor' diye. Pes vallahi, paramız pulumuz onun kadar olsa hadi bana söylersin de... Benim parayla pulla işim yok sevgili Erdoğan, o senin işin. Benim yeşil dolarla da işim yok, o da senin işin. Ne benim, ne de benim ailemin işi. Bizim parayla, pulla, haramla, kul hakkıyla yakından uzaktan bir kuruşluk, bir paralık hesabımız olmaz ve yoktur da..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik'in "...Kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman’a yardımcı oluyor." şeklindeki ifadelerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Cinayet işlenmiş, bir gazeteci öldürülmüş, olayı fazla deşelemeden yardımcı oluyor... İşte bu yüzden Kral Selman Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Ne kadar teşekkür etse azdır. Bir cinayetin üstünü kapatmak bundan daha iyi olabilir mi?" dedi. Türkiye ve dünyada konsolosluklarda işlenen suçlarda atılan adımlardan örnekler veren Kılıçdaroğlu, güvenlik gerekçesiyle yaşanan olaylarda konsolosluklara müdahale edildiğini ve suç faillerinin Türkiye'de yargılandığını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Bizde cinayet belli, failler belli, katiller geliyor, haberleri var, ses kayıtları var. Öldürüyorlar gazeteciyi, ellerini kollarını sallayarak başkonsolos dahil hepsi yurt dışına çıkıyorlar. Bunun adı çadır devletidir. Onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden istediğimizi yapamıyorlar. Neden? Kralı kızdırırsak, bize para vermezse ne olur? Sen Türkiye'nin onurunu, gururunu ve haysiyetini satıyorsun." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların onurları ve haysiyetleriyle hareket ettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu devletin başkanları uçan saraylara binmediler, hediye uçak almak için kırk tane takla atmadılar. Onurlarıyla haysiyetleriyle mücadele ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru, haysiyeti incinmiştir. Katillerin serbest bırakılması affedilecek bir olay değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu inciten kişinin, o makamdan onuru, haysiyeti varsa derhal ayrılması lazım." ifadelerini kullandı. - "Hak arayan birisine Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan birisi nasıl 'türedi' der?" Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik hakkı verilmesi halinde bunun maliyetinin 750 milyar lira olacağına ilişkin ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu konuda sorun yaşayan insanların haklarını aradıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu sorunu yaşayan vatandaşlara "bunlar türedi" ifadesini kullandığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Vicdanı olan her vatandaşıma soruyorum, hak arayan birisine Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan birisi nasıl 'türedi' der? Bu, insan ve hakkını arıyor. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun, o da 'Ben de emekli olayım.' dediği için 'türedi' oluyor, öbürü beyefendi oluyor. Kendi vatandaşına 'türedi' diyen dünyada tek kişi var, o da Erdoğan. 46 yaşında emekli olacaksın, hem Cumhurbaşkanlığı hem emekli aylığını alacaksın, bu da yetmiyor 2019'da maaşına yüzde 26 zam yapacaksın? Hani Kurtuluş Savaşındaydık, ekonomik savaştaydık? Kendi kendisine zam yapıyor. Allah gözünüzü doyursun, vicdan sahibi olan bunu nasıl kabul eder?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Suriyeli mültecilere 35 milyar dolar harcandığını, emeklilikte yaşa takılanların "türedi değil hak arayan vatandaşlar olduklarını" ifade etti. AK Parti iktidarlarının Sosyal Güvenlik Kurumunu batırdıklarını ileri süren Kılıçdaroğlu, Sayıştay raporlarının bu durumu ortaya koyduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, kurumun birçok yerden borçlarını alamadığını, borçların bir kısmının zaman aşımı nedeniyle alınamadığını, bazı bakanlıkların bile SGK'ye borcunu ödemediğini belirterek, kurum müfettişlerinin yazdığı 1313 raporun da işleme konulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Kalkıyorsunuz siz emeklilikte yaşa takılanlara 'türedi' diyorsunuz. Bu paraları niye toplamıyorsunuz, neden almıyorsunuz? Bunların cevabını veremezler. Yurt dışındaki bir avuç tefeciye 158 milyar dolar faiz ödediler. Ayrıca sadece bu yıl ağustos ayına kadar 8 milyar 470 milyon dolar da ayrıca faiz ödediler. Bu ülkenin parası bu. Maaşına yüzde 26 zam yapıyorsun. Ev kirası, araba parası, dolmuş parası, su, elektrik, yemek parası yok. Her şeyin bedava maaşına yüzde 26 zam yapıyorsun, emeklilikte yaşa takılan diyor ki 'benim hakkımı da teslim et'. Sen 'türedi' diyorsun. Akıl, mantık var. Peki ayda 1606 lira alan asgari ücretli nasıl geçinecek? Vallahi bunların yatacak yerleri yok."

- "Erdoğan'a İstanbul Havalimanına ilişkin 3 soru" İstanbul Havalimanının açıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, yatırımlara ilişkin her türlü hesabın millete verilmesi gerektiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Erdoğan'ın cevaplaması için 3 tane soru soracağım. Yanına istiyorsa doktorunu da alabilir. Bence sakıncası yok. Hangi gerekçeyle sözleşme hükümleri değiştirilerek 4,5 milyar avro finansman garantisi verilmiştir? Eğer bu garantiyi baştan verseydiniz, belki başkaları da girecekti ihaleye. En geç Haziran 2013'te havalimanı yeri teslim edilecekti, yer teslimi 2 yıl gecikti. Bu gecikme nedeniyle kamunun zararı 2 milyar 90 milyon avro. Bu para ödendi mi? Ödenmediyse ne zaman ödecek? Şartname ve sözleşmeye göre havalimanı denizden 90 metre yükseklikte olması lazım. Bir gerekçeyle 90 metreyi 60 metreye düşürdünüz. Buradan müteahhitin karı 1 milyar 350 milyon avro." Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hapishanelerde sadece işçilerin değil, gazeteciler, avukatlar ve akademisyenlerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ama parası olanlara hiçbir şey olmuyor. Bastırıyorsun parayı savcı bile senin adını sormuyor. Siyasi gücün varsa, bakan, cumhurbaşkanı, eski milletvekili yakın akraban varsa kimse sana dokunmuyor. Dış güçler varsa ve güçlülerse talimat veriyorlar kendi adamlarını çıkarıyorlar. Merkel çıkarttı, Fransa Cumhurbaşkanı ve en son Trump çıkarttı. Ne diyordu, 'Bu fakir bu görevde olduğu sürece sen bu teröristi alamazsın.' O fakir değildi zaten, köşeyi dönmüştü. Can yerinde duruyor ama terörist dediğin adam gitti. İçeride efeleniyordu, 'Ey Trump' diyordu, şimdi 'Emret Trump' diyor. Atalarımız büyük lokma ye, büyük söz etme diyor." - "Sesini duyurdun duyurdun, yoksa yat aşağı" Ekmek üreticilerinin sorunlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 2002'de 4 kilogram buğdaya karşılık 1 litre mazot, şu anda ise 6 kilogram buğdaya karşı 1 litre mazot alınabildiğini belirtti. Fırıncıdan ekmeğe zam yapmamasının istendiğini, bu nedenle fırıncıların iflas etmeye başladığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Ortada hükümet yok. Anayasa değişikliği ile hükümet bitti. Bir adam var. Sesini duyurdun duyurdun, yoksa yat aşağı." diye konuştu.