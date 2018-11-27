CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 kişilik bir ailenin 30 gün boyunca sabah, öğle ve akşam sadece birer çay içip, birer simit yemeleri halinde bin 575 lira ödeyeceğini belirterek, "Asgari ücret bin 603 lira. Arada 28 lira kalıyor. Bu insan 28 lirayla, okul, elektrik, su, yol, doğalgaz parasını nasıl karşılayacak?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Milli sporcu İrem Yaman'ın, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Yılın Kadın Sporcusu ödülüne layık görüldüğünü anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye 8 altın madalya kazandıran Yaman'ı tebrik etti. -Öğretmenler için önerilerini sıraladı Geçen hafta sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, herkesin öğretmenlere saygı duyduğunu, öğretmenlerin bir toplumu eğittiğini, yetiştirdiğini, ellerinde meşaleyle toplumu aydınlattığını, toplumun önderleri olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Onların böylesine tarihi görevi vardır. Öğretmen olmak kolay değildir, önce yürekte insan, vatan, çocuk sevgisi olması gerekir. Fedakarlığı, kendi ruhunda, bedeninde hissetmesi gerekir." dedi.

Kılıçdaroğlu, öğretmenlere en büyük değeri Atatürk'ün verdiğini, savaş meydanlarından gelip öğretmenlerin toplantısına, Maarif Kongresine katıldığını anımsattı. Atatürk'ün, öğretmenlerin hayat ve refahını henüz istenilen düzeye ulaştırılamadığını 1921 yılında söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Her yıl Öğretmenler Günü olur, politikacılar bol bol laflar eder. Madem bu kadar değerliyse öğretmen için ne yaptın, ne yapacaksın? Yanıtını aradığımız soru bu." dedi. Öğretmenlerin bir meslek kanunu olması için kanun teklifi verdiklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, bu teklifin Meclisten oy birliğiyle çıkmasını istedi. Bugün, "geçinemiyoruz" diyen, ek iş yapan öğretmenlerin bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında aylık almaması, öğretmenlere en az 6 bin lira maaş ödenmesi gerektiğini kaydetti. Öğretmenlere 3600 ek gösterge, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye verilmesini öneren Kılıçdaroğlu, taşımalı eğitime son verilmesini, "20 Temmuz sivil darbesi"nden sonra işine son verilen ancak daha sonra beraat edenlerin tekrar öğretmen olarak atanmasını, devlet okullarına her türlü devlet desteğinin sağlanmasını, özel okullara devlet desteğinin çekilmesini, okul aile birliklerine yasal statünün sağlanmasını istedi.

-"Toplumdan, siyasetten beklenen tepki yeterince gelmiyor" Kılıçdaroğlu, 25 Kasım'ın da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu anımsatarak, kadına yönelik şiddetin süratle arttığını, toplumdan, siyaset kurumundan beklenen tepkinin yeterince gelmediğini savundu. Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddete hep birlikte karşı çıkmaları gerektiğini dile getirdi. AK Parti iktidarları döneminde kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 artığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu yılın 9 aylık rakamlarına göre 183 kadın ve 10 çocuğun öldürüldüğünü, 50 kadına tecavüz edildiğini, 162 kadının tacize uğradığını, 279 kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığını, 316 kadının yaralandığını, bunların sadece medyaya yansıyanlar olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, her 3 kadından birinin fiziki şiddete maruz kaldığını, 2017'de kadına yönelik şiddet nedeniyle 207 bin dava açıldığını belirterek, "Devleti yönetenler, iktidar sahipleri, güç sahipleri şiddet dilini kullanırsa, kadına yönelik aşağılayıcı dil kullanırsa toplumun geldiği nokta budur." dedi.