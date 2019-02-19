CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "17 yıldır iktidardalar. Onların çocukları işsiz değil, onların çocuklarının bir eli yağda bir eli balda; sarayda, saray çevresinde, saraydan beslenenlerin çocuklarında işsiz yok. Kimin çocukları işsiz? Fakirin, fukaranın, garibanın, arkası olmayanın çocukları işsiz. Sen hala 'oyumu ona vereyim.' diyorsan, yarın ağzındaki lokmayı da alır, bundan hiç endişen olmasın." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin, "hayatını sokaktan kazanan" vatandaşlara yönelik bir toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'deki 6 milyon kişiyi ilgilendiren, aileleriyle düşünüldüğünde ise 20 milyon kişiyi ilgilendiren bu toplantıda, söz konusu vatandaşların sorunlarının nasıl çözülebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını, bu insanların kendilerini "sahipsiz" olarak nitelendirdiklerini savundu. Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olduğunu, sosyal olmanın gereği devletin fakirin, fukaranın ve ezilenin yanında olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesinin sosyal hukuk devleti tanımını okuyarak, buna yönelik iktidara eleştirilerde bulundu.

Milyonlarca insanın geleceğinden endişe duyduğunu, iyi eğitim alan birçok gencin ise yurt dışına gittiğini savunan Kılıçdaroğlu, öte yandan Türkiye'de işsiz sayısının 7-7,5 milyona çıktığını ileri sürdü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sokakta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin önünde bulunan konteynerden çöp toplayan bir vatandaşın fotoğrafını göstererek, "Bu tabloyu yaratan en önemli aktör de bu tabloda gözüküyor. Erdoğan... Bu kadıncağızın, tanzim satış mağazasına gidecek parası mı var? Bu kadıncağızın otobüse binecek parası bile yok. Bu, 21. yüzyılın Türkiye'sidir, Orta Çağ'ın değil. Siz bana sosyal devletten söz edeceksiniz. Devlet hangi fakirin fukaranın yanında? Bu tabloyu görüp de vicdanı sızlamayan bir Allah'ın kulu var mı? Sarayda oturup bu fotoğrafa bakıp acaba ne hissediyor?" diye konuştu. Milli gelirin adalete uygun şekilde dağıtılması için önlem alınmasının da sosyal devletin gereklerinden biri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kişi başına binlerce dolara ulaşan milli geliri kimin aldığının bilinmediğini kaydetti.

- "Anadolu'nun içini boşalttılar" Kılıçdaroğlu, iktidarın, çöpten kağıt toplayanları işveren kabul ederek, aylık 754 lira pirim ödeme zorunluluğu getirdiğini bildirdi. Ayda bir milyon dolar geliri olanın da çöpten kağıt toplayanın da aylık 754 lira ödediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu mudur adalet? Bunları her yerde anlatmanız lazım, eğer bu bilgileri aktarabilirsek Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların nasıl ve hangi gerekçelerle yaratıldığını çok daha iyi bir şekilde belirtmiş, tabloyu vatandaşın önüne koymuş oluruz." diye konuştu. "Allah insanı açlıkla terbiye etmesin." sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, Anadolu insanının açlığın, sefaletin ne olduğunu çok iyi bildiğini ifade etti. Türkiye'de 21. yüzyılda 7,5 milyonluk işsiz ordusunun nasıl yaratıldığını soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "İşsiz kardeşlerime sesleniyorum: 17 yıldır iktidardalar, onların çocukları işsiz değil, onların çocuklarının bir eli yağda bir eli balda; sarayda, saray çevresinde, saraydan beslenenlerin çocuklarında işsiz yok. Kimin çocukları işsiz? Fakirin, fukaranın, garibanın, arkası olmayanın çocukları işsiz. Sen hala 'oyumu ona vereyim' diyorsan, yarın ağzındaki lokmayı da alır, bundan hiç endişen olmasın."

AK Parti'nin 17 yıldır iktidarda bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bunlar iktidar olmadan önce 'Anadolu Kaplanları' diye bir laf vardı. Anadolu'yu ayağa kaldıranlar vardı. Kaplan kalmadı, Anadolu'nun içini boşalttılar." dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir eli yağda, bir eli balda sosyete damat var. O, işsizlik, yoksulluk nedir bilir mi? Hayatında bir fakirin fukaranın sofrasına oturmuşluğu var mı? Anadolu nedir, ne değildir bilir mi? Bilemezler. AK Parti milletvekilleri işsizlik nedir bilirler mi? Hortumcu piyasa ekonomisinin en önemli aktörleri AK Parti milletvekilleridir. Yandaşlara çalışırlar, vatandaşlara çalışmazlar. Fakire fukaraya gelince 'din, iman.', köşeyi dönünce de 'han, hamam.' Bunların felsefesi budur. Bu felsefeyi kimsenin unutmaması lazım." değerlendirmesini yaptı. - "Babalar gibi kuru soğan satıyorsun" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlara yönelik sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, bu kesimin dertleriyle sadece CHP'nin ilgilendiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşi olup da son 1 yılda 706 bin kişi işinden oldu. Bu, 706 bin haneye gelirin girmemesi demektir. Bu evlerde çocuklar, kadınlar, gençler, iş arayanlar ne olacak? 706 bin haneye ateş düştü, kabul etmemiz lazım. 'Her işveren bir işçi alsın, işsizlik çözülür.' Bunu diyen Erdoğan'dı. Çözüldü mü? Hayır. İşveren de borçların altında ezilmiş vaziyette. Binlerce, yüzbinlerce üniversite mezunu var iş bulamıyorlar. Devlette liyakatı bitirdiysen işsizlik sorununu çözemezsin. Plan, programınız olmazsa işsizlik sorununu çözemezsiniz. 3,5 milyon Suriyeli'yi ülkeye getirirsen işsizlik sorununu çözemezsin, büyütürsün. Hazine'nin başına damadı getirirsen, devletin hazinesini damada teslim edersen; devletin arsalarını limanlarını satarsan işsizlik sorununu çözemezsin. Fabrikaları sattın, şimdi de domates satıyorsun. Şu geldiğin noktaya bak." Çiftçinin üretemez hale getirilmesinin de işsizlik sorunun devam etmesine neden olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Bir yılda gübreye gelen zam yüzde 60-80 arasında, zirai ilaçta yüzde 100'ün üzerinde, yerli tohumda yüzde 30, ithal tohumda 50-55, fidede yüzde 30-35, naylonda (serada kullanılan) yüzde 80-90, döllenmede kullanılan arı yüzde 27, mazotta yüzde 23. Çiftçi borç batağı içinde, üretemiyor." dedi.