CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "(İzmir'de) 35 bin eve 10 kilo soğan, 10 kilo domates götürüp teslim edeceğiz. Hiçbiri gidip tanzim satış mağazaları önünde kuyruğa girmeyecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hafta sonu İzmir'e gittiğini hatırlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, kendisine "Biz zaten kentimizi, İzmir'i çok iyi biliyoruz. Hangi ailelerin fakir olduğunu da gayet iyi biliyoruz. 35 bin fakir aile var.' dediğini aktardı.

Tanzim satış mağazalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Öyle tanzim satış mağazaları kuralım, gelsinler alışveriş yapalım değil, 35 bin eve 10 kilo soğan, 10 kilo domates götürüp teslim edeceğiz. Hiçbiri gidip tanzim satış mağazaları önünde kuyruğa girmeyecek. Hiçbiri cebinden para vermeyecek. Herkesin evine teslim edilecek. İşte sosyal adalet budur. Böylece bu mesele de bitmiş olacak." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanzim satışlara ilişkin, "Şimdi çıkmışlar çadırlara girip kuyruğa giriyorlar ya, Bay Kemal, onlar varlık kuyruğu, yokluk değil." sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: