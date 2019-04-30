CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK'nin bu süreci bir an önce sonlandırmasını ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesini bekliyoruz. Başka bir seçenek var mı? Hiçbir seçenek yok." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hangi siyasi görüşten, kimlikten olursa olsun al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan bütün vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdiklerini söyledi.

"Martın sonu bahar olacak demiştik. Martın sonunda bahar geldi. Baharınız kutlu olsun." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Martın sonu bahar dedik ama sonuçta sadece CHP değil İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi diğer partilerimiz de baharın gelmesi için ortak çaba gösterdiler. CHP'li belediye başkanlarına oy veren bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer bir bahar geldiyse o baharı yaşatanlar onlardır, o baharı yaşatan demokrasidir." diye konuştu.

Mevcut 6 büyükşehir belediye başkanının yanında Mansur Yavaş'ın Ankara'ya, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a, Zeydan Karalar'ın Adana'ya, Vahap Seçer'in Mersin'e, Muhittin Böcek'in Antalya'ya baharı getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Baharı getirmek kolay ama baharı sürdürmemiz lazım. O nedenle bütün belediye başkanlarına asıl görevin şimdi başladığını söyledim." dedi.