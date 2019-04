CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK'nin bu süreci bir an önce sonlandırmasını ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesini bekliyoruz. Başka bir seçenek var mı? Hiçbir seçenek yok." dedi.

Belediye başkanlarına, "Mazbatayı aldığınız günün ertesi gününden itibaren bir sonraki beş yılın hazırlıklarını şimdiden yapın. Verdiğiniz her sözü yerine getirin." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, on maddelik temel ilkeler belirlediklerini; verdikleri her sözün arkasında duracaklarını kaydetti.

Seçimlerin eşit koşullarda olmadığını; bütün medya, billboard ve duvarların iktidarın emrinde bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin ferasetine güveniyorum. Bu millet demokrasiden yana tavır alacaktır." dediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Bizi, aklın, mantığın alamayacağı en ağır dille suçladılar ama dilimizi bozmadık. Biz kendi politikalarımızı halkımıza anlattık. Neleri yapacağımızı ve neleri yapamayacağımızı söyledik. Sonunda başarılı olduk. Bu başarının ardında demokrasiden yana tavır alan bütün vatandaşlarımız var. Bu nedenle bütün vatandaşlarımıza şükran borcum var, onlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." diye konuştu.

-"Allah aşkına ne bekliyorsunuz siz?"