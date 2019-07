CHP TBMM Grup Toplantısı

Mehmet Haberal'ın ve Tuncay Özkan'ın da yıllarca hapiste tutulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı bu çerçevede 'terörist' diye içeri alınıyorsa, hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Sade vatandaşı haydi haydi içeri alırsın. Bütün bunları oturup düşünmemiz lazım. Yazarlara, çizerlere, gazetecilere bu ülkeyi yönetenlerin özür borcu vardır. Laf olsun diye değil, onların önlerinde diz çökerek özür dilemeleri lazım." görüşünü dile getirdi.

- "Trump 'Bu arkadaşlarla Hollywood'da çok iyi film çevirebiliriz' diyor"

Kemal Kılıçdaroğlu, Japonya'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile heyetlerinin fotoğrafını anımsatarak, "(ABD'li heyet) Herkesin elinde not defteri ve kalem. 'Liderler görüşecek, önemli notlar olabilir, not alabiliriz' diye. Bizim ekip de orada. Bizim ekibin elinde ne kalem ne de not defteri var. Bunu görünce Trump gayet güzel 'Bu arkadaşlarla Hollywood'da çok iyi film çevirebiliriz' diyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın, Rahip Brunson'ı serbest bıraktığı için Erdoğan'a teşekkür etmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Erdoğan, 'onu ben serbest bırakmadım, Türk adaleti serbest bıraktı.' diyemiyor. Diyemez çünkü Trump'ın talimatıyla papazı serbest bıraktı. Bütün AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum; Trump'ın talimatıyla papazı serbest bıraktıklarında bunun adı adalet midir, gücün taleplerinin yerine gelmesi midir? Eğer adaletten yanaysan, adaleti savunuyorsan, çoluk çocuğunun hakkını istiyorsan ve savunuyorsan, bir daha AK Parti ve Erdoğan'a oy vermezsin."