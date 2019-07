CHP TBMM Grup Toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, arada bir mizah unsuru olduğunu, bir söylediğinin 3 gün sonra tutmadığını savunan Kılıçdaroğlu, Pakdemirli'nin "2021 sonuna kadar et ithalatı olmayacak." dediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bir bakan düşünün, topluma doğru bilgi vermiyor, toplumu kandıracağını zannediyor. O koltukta niye, hangi gerekçeyle oturuyorsun? Yönetemiyorsunuz, Türkiye'nin yönetilmediğini gayet iyi biliyorum." diye konuştu.

"Eğer birisinin siyasal olarak bocalaması var, saraya transfer ediyor, 'gel yanıma, sana paralar, odalar, sekreter, araba vereceğim' diyor. Çiftlik çünkü orası, Ali babanın çiftliği gibi her şey var orada. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu. Neyi istişare edecekler? Bunlar toplanıp, Erdoğan'a itiraz mı edecekler, 'söylediğiniz yanlış mı?' diyecekler. Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin eski abiler var. Para alıyorlar, baktılar ki yeni parti kurulacak 'bunları saraya transfer edeyim.' Bunlar da '13 bin para mı yükseltin bu parayı' dediler. 18 bin lira oldu. Yüzünüze gözünüze dursun neyin istişaresini yapacaksınız? Aldığınız para fakir fukaranın parası, tüyü bitmemiş yetimin hakkı. İstişare yapabilirsin; Ekonomik Sosyal Konsey var, üstelik anayasal kurum. (Onlar değil, bizim arkadaşlar eski abiler gelecek, birisi parti kurmaya kalkarsa onlar oraya meyletmesin.)"

Kılıçdaroğlu, vatandaşın geliri düştüğü için et tüketiminde düşüş olduğunu ifade ederek saraydakilerin ise lale devrini yaşadığını öne sürdü.

-"Tarafsız hakem yönetmesin"

Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini yineleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının ant içmesi başlıklı anayasanın 103. maddesini okudu.

Erdoğan'ın, meydanlara AK Parti Genel Başkanı olarak değil Cumhurbaşkanı olarak çıktığını, "Bizim partimize oy verin" dediğini, her türlü hakareti yaptığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz cevap verdiğimizde 'Cumhurbaşkanına hakaret...' Ne Cumhurbaşkanına haraket, sen Cumhurbaşkanı değilsin ki? Tarafsızlık ilkesi üzerine bütün kuralları kuralım. Tarafsız cumhurbaşkanı ol başımızın üstünde yerin var, tarafsız oldun da biz itiraz mı ettik. Tarafsız olacaksın, her vatandaşa, her siyasi partiye, her sivil toplum kuruluşuna eşit mesafede olacaksın. Taraflı cumhurbaşkanı olmaz. İki takım futbol maçı yapacaklar, maçı tarafsız hakem yönetir. Bir bakıyorsunuz 'Tarafsız hakem yönetmesin, bizim takımın kaptanı yönetecek.' deniliyor. Bu maç adil, adaletli bir maç olabilir mi? Eğer benim söylediğime inanmıyorsun, bu milletin talebi tarafsız cumhurbaşkanlığından yanadır. İnanmıyorsan referandum yapalım, vatandaşa soralım, koyalım sandıkları-maliyeti çok yüksek olmasın- cumhurbaşkanı taraflı mı tarafsız mı olsun? Emin olun ezici çoğunluk tarafsız olsun çıkacak. Milletin iradesine neden saygı göstermiyorsun, neden anayasaya saygı göstermiyorsun? Sen anayasaya uymuyorsun, vatandaşa niye kanunu ihlal ettin diyorsun. İhlal eden sensin? Ettiğin yemini tutmayan, aksine faaliyette bulunan sensin. Devletin bütün imkanlarını kullanıyorsun. Oturursun sarayında 'tarafsızım' dersin herkes sana saygı duyar. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanlığı yapamaz. Anayasa, ettiğin yemin neyi öngörüyorsa, namusa ve şerefe sadık kalarak yeminin gereğini yapacaksın kardeşim. İstediğimiz budur."

Toplantıyı cezaevinde bulunan CHP PM üyesi Eren Erdem'in eşi ve oğlu da izledi.

