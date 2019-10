CHP TBMM Grup Toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kural yok." dediğini anımsatarak, "Senin çocukların için geçerli bir kural zaten. Üniversiteyi bitirse de bitirmese de zaten devletin bütçesi, vakıflar onların elinde. Bir elleri yağda bir elleri balda. Sevgili Erdoğan, sen bir ailenin, annenin, babanın çocuğunu hangi hayallerle üniversiteye gönderdiğini biliyor musun? Çocuk üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamadığını, bu nedenle ailede huzur olmadığını biliyor musun?" şeklinde konuştu.

"309 milyon lira toplanmıştı. Ne oldu bu para? Vakıflar Genel Müdürlüğünün 13 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanı. Yönetim kurulu boş. Kim bu vakfın yönetim kurulu? Saray olunca boş oluyor galiba, malı götürdüler herhalde. Sormuştum, yine soruyorum; bu vakfın adresi niye yok? Ankara'da milyonlarca insan yaşıyor. Her insanın, her vakfın, her derneğin bir adresi var. 15 Temmuz Şehit Gaziler Vakfının adresi niye yok? Parayı yürüttüler, ondan mı? Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde vakıfların telefon numaraları, adresleri var ama Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının telefon numarası, tebligat adresi yok. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının adresi telefonla soruldu, arkadaşlar verilen adrese gittiler, böyle bir vakıf orada yok. Vakıf Yönetim Kurulu niye yok, mal varlığı neden 10 milyon lira, para nereye gitti?"

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da "sivil darbe" yapıldığını öne sürerek, "Vatandaştan 'şehitlere, gazilere yardım yapacağız' diye toplanan paraların hesabının verilmediği bir dönemdeyiz. Ama sarayda oturanlar sanmasınlar ki biz bunu unutacağız. Sonuna kadar, kuruşu kuruşuna bunu takip edeceğiz. Benim 15 Temmuz şehit ve gazilerine verdiğim söz bu." diye konuştu.

