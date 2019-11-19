CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın, hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı asla ve asla siyasete konu olmamalı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, toplumların hayatlarında önemli kişilerin bulunduğunu, bunların başında da sanatçıların yer aldığını söyledi. Sanatın, bir ülkenin entelektüel düzeyini gösterdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 21'inci yüzyılda sanat alanında güçlü olan ülkelerin, diğer ülkelere göre yumuşak güç açısından daha kuvvetli olacağını belirtti.

Bir yazarın romanı diğer dillere çevrildiyse ve okunuyorsa orada Türkiye'ye yönelik sempatinin artacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sanatçıların böyle bir gücü olduğuna işaret etti. Sanatçıların gücünün, siyasetçilerin gücünden daha etkili bir alan yarattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sanatçıları baş tacı yapmanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, sanatçıların siyasi görüşlerinin ötesinde eserleriyle anılması gerektiğinin altını çizerek vefat eden Yıldız Kenter'in değerli bir sanatçı olduğunu dile getirdi.