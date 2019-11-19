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CHP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: (1) - "Hiç kimse unutmasın, hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı asla ve asla siyasete konu olmamalı"

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın, hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı asla ve asla siyasete konu olmamalı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, toplumların hayatlarında önemli kişilerin bulunduğunu, bunların başında da sanatçıların yer aldığını söyledi. Sanatın, bir ülkenin entelektüel düzeyini gösterdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 21'inci yüzyılda sanat alanında güçlü olan ülkelerin, diğer ülkelere göre yumuşak güç açısından daha kuvvetli olacağını belirtti.

Bir yazarın romanı diğer dillere çevrildiyse ve okunuyorsa orada Türkiye'ye yönelik sempatinin artacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, sanatçıların böyle bir gücü olduğuna işaret etti. Sanatçıların gücünün, siyasetçilerin gücünden daha etkili bir alan yarattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sanatçıları baş tacı yapmanın herkesin ortak görevi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, sanatçıların siyasi görüşlerinin ötesinde eserleriyle anılması gerektiğinin altını çizerek vefat eden Yıldız Kenter'in değerli bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Kenter'i iki hafta önce evinde ziyaret ettiğini, sorunlu bir sağlık ortamında olduğunu gördüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, kısa süre görüştüklerini, sonrasında salonda diğer kişilerle durumuna ilişkin değerlendirme yaptıklarını anlattı.

Kenter'in hayatını sanata adadığını, büyük başarılara imza attığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Kenter'in "Sahneye çıkıp şöyle bir baktığımda bütün dünyayı kucaklıyormuşum gibi geliyor." dediğini anımsatarak, "Şu anda tüm dünya, tüm Türkiye yıldız sanatçımızı yürekten kutluyor ve kucaklıyor, onu asla unutmayacağız. " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kenter'in sadece tiyatro alanında değil sinema alanında da büyük başarılara imza attığını hatırlattı.

Tiyatro sanatçısı Jale Birsel'in de yaşamını yitirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, tiyatro camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, iki sanatçıya da rahmet dileyerek bu sanatçıların unutulmamasının ortak görev olduğunun altını çizdi.

Birlikte yaşamanın güzel olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bayrağımız var, güzel bir vatanımız var mı, var. Güzel insanlarımız var mı, evet bütün ülkede güzel insanlarımız var. O zaman bizler barış ve huzur içerisinde yaşamak zorundayız. Dolayısıyla kadının kılık kıyafeti, insanların inançları, insanların kimlikleri ayrışmamıza yol açmamalı. Herkesin kimliği, yaşam tarzı, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız. Huzuru böyle yakalayacağız.

Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Gamze İnce ve Feyza Yerlikaya'ya saldırı yapıldı. Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. 'Bu ülkede bu tür provokasyonlar olabilir, asla üzülmeyiniz. Bu ülkenin sağduyulu insanları, bu ülkenin güzel insanları hep yanınızda olacaktır' dedim. Onlara moralinizi bozarsanız bu provokatörün amacına ulaştığını gösterir, moralinizi bozmayacaksınız, kimliğinizi yaşam tarzınızı sürdürür veya sürdüremezsiniz, bu tümüyle iradenize bağlı ama hiç kimse unutmasın, hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı asla ve asla siyasete konu olmamalı. Bize düşen, bu anlamda bu insanlara saygı göstermektir."

(Sürecek)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grup toplantısı

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