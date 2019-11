CHP TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin bir bölümünde ABD'li senatörlerin de yer almasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sen senatörlerle konuşacaksan, onun yeri Beyaz Saray değil, senatodur. Gidersin oraya. Trump büyük bir keyifle izliyor. Onlar her türlü soruyu soruyorlar. Oturuşları, davranışları, konuşmaları beni rahatsız ediyor. Ama onu etmiyor çünkü yuları kaptırmış." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerini anımsatarak, "Bay Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu bir insan gibi duracaksın, elin harama uzanmayacak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin, rüşvet alan adamı büyükelçi tayin etmeyeceksin, mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Bay Kemal olmak kolay değildir. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir." dedi.

Türkiye'de yoksulluk sınırının 6 bin 705 lira olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bu tutarda emekli aylığı alanların sayısını sordu. Yüzde 90'dan fazla emeklinin yoksulluk sınırının altında yaşam sürdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, öte yandan asgari ücretin açlık sınırının altında bulunduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, 8 milyon 647 bin 283 kişinin aylık gelirinin 673 liranın altında olduğunu öne sürerek, "Hangi refahtan söz ediyorsun sen? Saray sosyetesine bakıyor, herkesin durumu iyi. Emekli perişan. 1000 liranın altında aylık alan emekli, dul ve yetim sayısı 847 bin 643 kişi. Ben söylemiyorum, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıtlarında var. Erdoğan şunu unutmasın; ben doğruları söylüyorum, senin çevrendekiler seni kandırıyor. Zaten her önüne gelen kandırdı ya." diye konuştu.