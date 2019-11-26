CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına ilişkin, "Bizlere kumpas kuruyorlar, isterseniz Çin Seddi'ni getirin, yıkıp geçeceğiz. Onlar sanıyorlar ki bir şey söyledik hemen geri adım atacağız. Biz haklıyız, kumpas kuracaksın, meydanlara çıkıp bir sürü laf edeceksin, laf edeceğine geleceksin karşıma iki insan gibi konuşalım." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetten kişisel olarak bir beklentisinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün Türkiye'ye söz veriyorum. Yaşlılara, kadınlara, herkese bir sözüm var. Bu memleket huzur içinde yaşasın istiyorum. Kimin ne derdi varsa o sorunu çözmek benim boynumun borcudur." diye konuştu.

Türkiye'deki bütün sorunları çözmeye talip olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, hiçbir sorunun sürüncemede kalmasını istemediklerini, Türkiye'yi daha güçlü bir ülke haline getirmek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sorunların çözümünün siyaset kurumunun görevi olduğuna işaret ederek, hükümeti eleştirdi. "Bizler 17 yıldır görevini yapmayanlara 'yeter artık' diyeceğiz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Gücümüzü halktan alacağız. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın oyuna talibim. İktidar partisine destek verenlerin taraftarı gibi bir siyasetçi değilim, onlar gibi düşünmüyorum, onlar gibi bir yönetim anlayışım yok. Halkla, sivil toplum örgütleriyle ülkeyi yönetmek istiyoruz. Bu yüzden sorunların çözümüne talibim. Hangi inanç ve yaşam tarzına sahip olursa olsun 82 milyonun oyuna talibim." değerlendirmesini yaptı.