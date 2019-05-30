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CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

"Üretimi düzeltmek için çiftçilerimizin mazot, ilaç, gübre ve tohum parasının desteklenmesi, tarımsal desteklerin zamanında ödenmesi lazım"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Üretimi düzeltmek için çiftçilerimizin mazot, ilaç, gübre ve tohum parasının desteklenmesi, tarımsal desteklerin zamanında ödenmesi lazım." dedi.

Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kuru soğan, buğday, arpa, domates konservesi, patates, baklagiller, pirinç ve ayçiçeğinde sıfır gümrüklü ithalat kararının çiftçiyi zora soktuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çiftçiye tarımsal desteklerin tamamının ödeneceği müjdesini verdiğini ancak mayıs ayının sonuna gelindiğinde hala ödeme yapılmadığını belirten Aygun, şunları kaydetti:

"Bayramda alışveriş yapmak isteyen çiftçimiz misafir ağırlayamayacak mı? Çiftçimiz bayrama beş parasız giriyor. Bu ne hazin bir durumdur. Lütfen çiftçimizi mağdur etmeyin, en azından ödemeleri bayram öncesinde verin. Üreticinin gözü kulağı Tarım ve Orman Bakanlığında. Üreticimiz sıkıntılı. Holding mantığı ile tarım politikaları yapılamaz. Üretimi düzeltmek için çiftçilerimizin mazot, ilaç, gübre ve tohum parasının desteklenmesi, tarımsal desteklerin zamanında ödenmesi lazım. Çiftçinin önünü görebilmesi için desteğin en az üç yıllık açıklanması lazım. Tarım Bakanlığı yaza girerken kış uykusuna yatmış görünüyor. Tarım Bakanlığının yüzünü çiftçiye dönmesi gerekiyor."

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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarımsal destekler TBMM

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