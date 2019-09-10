"CHP terör örgütü ile ilişkili siyasetçilere sahip çıkıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Diyarbakır'da annelerimiz çocukları için mücadele veriyor. HDP ve PKK'dan hesap soruyor. Böyle bir dönem içerisinde CHP ise terör örgütünü kınayamıyor ve terör örgütü ile ilişkili siyasetçilere sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Karabağlar'daki orman yangınıyla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verilen önergenin CHP'nin oylarıyla reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İzmir'de çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verilen önergenin reddedilmesini eleştiren Dağ, "Orman yangını gibi toplumun tüm kesimlerinin ortak tavır alması gereken bir mesele de bile gördük ki CHP'li siyasetçiler siyasi bir çıkar elde etmek uğruna İzmir'de gerçekleşen orman yangınlarının söndürülmesi için gösterilen olağanüstü çabaları görmezden gelmiş ve süreci manipüle etmek için ellerinden geleni yapmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in o süreçte yangınların söndürülmesi için hiçbir mücadele vermediğini savunan Hamza Dağ, şöyle devam etti: