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  4. CHP teşkilatının bulunduğu binanın çatısı alev alev yandı

CHP teşkilatının bulunduğu binanın çatısı alev alev yandı

10.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki CHP ilçe teşkilatının da bulunduğu binanın çatısındaki baz istasyonunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki CHP ilçe teşkilatının da bulunduğu binanın çatısındaki baz istasyonunun patlaması sonucu yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 212 sokak üzerinde, CHP ilçe teşkilatının da bulunduğu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında bulunan baz istasyonunun patlaması neticesi çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, yerini alevlere bıraktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan ekipler, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangına ilgili inceleme başlatıldı.

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