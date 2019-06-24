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CHP Tire İlçe Başkanı Güleç, kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesinde, CHP İlçe Başkanı İsmail Güleç (45), kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

CHP Tire İlçe Başkanı Güleç, kazada yaralandı

Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, CHP İlçe Başkanı İsmail Güleç (45), kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Tire-Gökçen karayolu üzerinde meydana geldi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini Cumhuriyet Meydanı'nda partilileriyle kutlayan CHP İlçe Başkanı, evli ve 4 çocuk babası İsmail Güleç, daha sonra yönetimindeki 35 YES 14 plakalı motosikletle, Kırtepe Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Güleç'in kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Yakup Gostak (60) yönetimindeki 09 JB 593 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Motosikletten yola savrulan Güleç, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güleç'i ambulansla, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güleç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza haberini alan Tire Belediye Başkanı İYİ Partili Salih Atakan Duran ile CHP'liler, hastaneye giderek Güleç'e ziyarette bulundu.
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CHP Tire İlçe Başkanı Güleç, kazada yaralandıCHP Tire İlçe Başkanı Güleç, kazada yaralandıCHP Tire İlçe Başkanı Güleç, kazada yaralandıCHP Tire İlçe Başkanı Güleç, kazada yaralandı

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