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CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi'nin talimatı doğrultusunda partinin tüm yurttaki il ve ilçelerde gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısı Antalya'nın Kemer ilçesinde de gerçekleştirildi. Toplantıda, partinin durumuyla oy kaybının nedenleri konusunda görüşler belirtilirken, sosyal medyada partinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye hakaret ettiği öne sürülen eski partili ile tepki gösteren bazı partililer arasında arbede yaşandı.

CHP Kemer İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen toplantıda, genel merkezin talebi doğrultusunda katılımcılar görüşlerini açıkladı. Toplantının sonlarına doğru partili Mustafa İşleker ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ali Acar arasında gerçekleşen diyalogda, İşleker’in sosyal medyada paylaştığı bazı ifadeler yüzünden üyelikten istifa etmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

'Ş. OĞLU Ş.SİZSİN DEDİM'

Hasan Ali Acar, “Mustafa bey neden istifa ettiğini söylemek istemedi. Ben de söylemeyim isterseniz. Arkadaşlar ne olursa olsun sosyal medyada liderimiz önceki, eskisi lütfen hakaret içerikli yazı yazmayın. Bu hem size hem partimize yakışmıyor. Sizin kendi düşüncenizdir, bunu şimdi söylemenize gerek yoktur” dedi ancak İşleker, Muharrem İnce 2014 yerel seçimlerinde Kemer’de konuşma yaparken görüş belirttiği için kendisini terslediğini, son seçim döneminde de partililere benzer davranışlarda bulunduğunu anlatarak, “Facebook hesabımda ben Muharrem İnce’ye Cumhuriyet Halk Partisi’nden kazandığın zehir zıkkım olsun dedim. Ş. oğlu ş.sizsin dedim. Bu nedenle Hasan Ali Acar bana, seni disipline göndereceğiz ihraç olursan geri dönemezsin ama istifa edebilirsin. Ben de istifa ettim” diye konuşurken, Mustafa Tabakçı ve diğer bazı partililer İşleker’in üzerine yürüyüp elinden mikrofonu almak istedi ve arbede çıktı.

'BENİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMA KİMSE LAF SÖYLEYEMEZ'

İşleker'in elindeki mikrofon partililer tarafından alınırken, arbede araya giren diğer partililer tarafından yatıştırılmaya çalışıldı.Toplantı yaşanan arbedenin ardından sona erdi. Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından yazdıklarını söyleyen partiliye müdahale eden Mustafa Tabakçı, "Benim Cumhurbaşkanı adayıma kimse laf söyleyemez. Söyletmem de, kim olursa olsun. Ben 40 yıldır partiliyim CHP üyesiyim. 1983 yılında Kemer’e geldim. O süreden beri burada mücadele ediyorum" diye konuştu.

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