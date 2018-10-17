CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ulusal tarımda "yerli ve milli politikalara dönülmesi gerektiğini" söyledi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarım politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin bugün Almanya, Fransa, Ukrayna'dan buğday; İngiltere ve Hırvatistan'dan arpa; Gürcistan'dan saman; ABD, Yunanistan, Türkmenistan ve Hindistan'dan pamuk; ABD, Arjantin ve Brezilya'dan mısır; ABD, Vietnam, İtalya ve Tayland'dan pirinç; Etiyopya, Bangladeş, Mısır ve Çin'den kuru fasulye; Kanada'dan nohut ve mercimek; ABD ve Bulgaristan'dan kurbanlık koyun; Şili, Uruguay ve Fransa'dan büyükbaş hayvan ve Bosna Hersek'ten kemiksiz et ithal ettiğini belirten Kaya, "Bunca verimli toprakları ve büyük üretim potansiyeli olan bir ülke için bu tablo büyük bir utançtır, başarısızlıktır, hatta ihanettir." diye konuştu.

Türkiye'nin, yanlış ekonomik politikalar nedeniyle ağır bir kriz yaşadığını ifade eden Kaya, döviz kurlarındaki büyük artış nedeniyle gübre, mazot, tohum ve zirai ilaçta oluşan yüksek fiyatların sürdürülebilir olmaktan çıktığını, üreticinin üretimden vazgeçme noktasına getirildiğini savundu.