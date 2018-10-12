CHP tüm kesimlerden oy almayı hedefliyor

Öte yandan parti yetkilileri, HDP dahil diğer partilerle bir iş birliğinin söz konusu olmadığını, CHP'nin tüm bölgelerde kendi adaylarını çıkararak, "halkla ittifak" yapacağını belirtiyor.

Kamu çalışanları hariç 19 Ekim'e kadar aday adaylığı başvurusu alacak CHP, başvuruda bulunanlar adaylar için anket çalışmasının yanı sıra parti örgütünün ve kanaat önderlerinin görüşlerine başvuracak.

CHP'de İzmir, Ankara, Antalya, Mersin gibi illerde uygulanacak aday belirleme yöntemleri Diyarbakır, Van, Şırnak gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde de geçerli olacak.

"Derman belediyeciliği" sloganıyla yeni bir kent anlayışını gündeme getirmeyi hedefleyen CHP'de, aday belirleme yöntemi ise tüm kentlerde aynı şekilde işletilecek.

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yerel seçim kampanyasını bugün başlatan CHP'de, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin gibi illerde uygulanacak aday belirleme yöntemleri Diyarbakır, Van, Şırnak gibi Doğu ve Güneydoğu illerinde de geçerli olacak.

CHP'de ilk adaylar ise 20 Ekim'den sonra kamuoyuyla paylaşılmaya başlanacak.

- Tek taktiğimiz var

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Diyarbakır gibi HDP seçmenin yoğun olduğu yerlerde hangi yöntemi izleyeceğini anlattı.

"Biz batıda nasıl bir taktik izliyorsak, doğuda da kuzeyde de güneyde de aynı taktiği izleyeceğiz." diyen Torun, "Taktiğimiz tek. Sevilen, sayılan, yöresine hizmet edecek, toplumun bütün kesimlerinden oy alacak, adayı koymak." ifadesini kullandı.

Belediye başkanının eski ifadeyle "şehrül emin" olduğuna işaret eden Seyit Torun, şunları söyledi:

"Şehrin emin kişisidir. Yani siyasi parti, etnik yapı, yaşam biçimi... Bunları ayırmaz herkesi kucaklar, herkese hizmet verir. Belediye başkanı seçildiği anda siyasi parti rozetini çıkarır ve bütün hemşehrilerine hizmet eder. Bakıldığında bir milletvekilinin parti rozeti vardır, belediye meclisi üyesi de grubunda oturur ama belediye başkanı hepsinin ortasında oturur. Bütün siyasi yapıları kucaklar ve bölgesine hizmet eder. O nedenle biz, doğuda şu olsun, batıda şu olsun kuzeyde, güneyde bu olsun değil, amacımız bölgesinin sevilen, sayılan güven duyulan, herkesi kucaklayan ve sorunları çözen belediye başkanı adaylarıyla seçime gitmek."