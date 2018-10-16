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CHP Tunceli İl Başkanı, adaylık için istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 15:54 | Son Güncelleme

 CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı Şükrü Kılınç ile bazı ilçe başkanları, yerel seçimlerde yine CHP'den aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

CHP Tunceli İl Başkanı, adaylık için istifa etti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı Şükrü Kılınç ile bazı ilçe başkanları, yerel seçimlerde yine CHP'den aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.
Önceki gün CHP Tunceli İl Başkanlığı'nda, 2019 yılında yapılması öngörülen yerel seçimlerde aday adayı olacaklarını açıklayan CHP Tunceli İl Başkanı Şükrü Kılınç, Hozat İlçe Başkanı Seyfi Geyik, Ovacık İlçe Başkanı Ali Asker Kuçin'in sundukları istifalar, CHP Genel Merkezi tarafından kabul edildi. CHP İl Başkanı'nın istifa etmesinin ardından CHP Tunceli İl Başkanlığı'na vekaleten Yılmaz Çelik atandı. Çelik, istifa edenlerin yerel seçimlerde aday olmak amacıyla istifa ettiklerini dile getirerek, "CHP önümüzdeki yerel seçimlere Tunceli'de çok iddialı hazırlanıyor. Birçok yönetici arkadaşımız ve 2 ilçe başkanımız bu nedenle istifa ederek aday adayı oldu. Yönetim kurulunda il başkanı ve 7 arkadaşımızın isafa etmesi sonrası yedeklerden 6 arkadaşımız il yönetim kuruluna asil üye oldu ve genel merkezimiz il başkanlığına vekaleten beni atadı. Bizler şimdi hep birlikte yerel seçimlerde CHP'nin en iyi sonucu alması için büyük bir gayretle çalışmalara başladık" dedi.

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