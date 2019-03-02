HABER

CHP Tunceli İl Başkanı Çelik görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 20:46 | Son Güncelleme

CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik: - "Parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen 'Ben ne olacağım' kavgaları sebebiyle genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım"

TUNCELİ (AA) - CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 19 yaşında üyesi olduğu CHP'de 42 yaşında il başkanlığı onurunu yaşadığını belirtti.

Bundan sonra partisinin başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen 'Ben ne olacağım' kavgaları sebebiyle genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını kendisine hedef koymuş bir partili olarak mücadelen asla vazgeçmeyeceğimi, partimin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim."

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısıMeteoroloji’den kar yağışı uyarısı
Polis memuruna silahlı saldırı!Polis memuruna silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuru, dinlenme tesisinde silahlı saldırıya uğradı

Polis memuruna silahlı saldırı!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Albayrak'tan flaş operasyon açıklaması

Binali Yıldırım: Vapura metrodan inip biniyorsanız, denizden geçişler ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Emniyet'ten ambulansa yol vermeyen magandayla ilgili açıklama

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Polisi arayıp "Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü" demiş

'Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.