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CHP Uçhisar Belediye Başkan adayı İYİ Parti için adaylıktan çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

CHP Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bünyamin Şabab, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Türke’ye destek vermek için adaylıktan çekildi.31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP Genel Merkezi tarafından Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Bünyamin Şabab’ın İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Türke’ye destek vermek amacıyla adaylıktan çekildiği öğrenildi.CHP adayı Bünyamin Şabab’ın adaylıktan çekilmesinin ardından ise beldede AK Parti, MHP ve İYİ Parti seçimlere katılacak.

CHP Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bünyamin Şabab, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Türke’ye destek vermek için adaylıktan çekildi.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP Genel Merkezi tarafından Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Bünyamin Şabab’ın İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Türke’ye destek vermek amacıyla adaylıktan çekildiği öğrenildi.
CHP adayı Bünyamin Şabab’ın adaylıktan çekilmesinin ardından ise beldede AK Parti, MHP ve İYİ Parti seçimlere katılacak.

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