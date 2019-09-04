HABER

CHP 'Ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 22:19 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  - CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencisine servisin ücretsiz olacağını açıklamıştı.

İstanbul DHA - CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencisine servisin ücretsiz olacağını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı. Ancak bu vaatle ilgili adım atılmadı. İlkokul öğrencisine ücretsiz servis vaadi CHP'nin sosyal medya hesaplarında hala duruyor. Video özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirdi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un, "Ekrem Bey'in kendi ağzından böyle bir vaadi yok" dediği belirtiliyor. Bugün Sivas'ta bulunan CHP kurmayları da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

"TAM TERSİ, ÇOK OKKALI BİR ZAM GELDİ"

Çocuklarını okullara yazdıran vatandaşlar ise seçim döneminde sık sık dillendirilen bu sözün tutulmamasından yakındı.

İstanbul'da çocuğu okula yazdıran velilerden biri, "Mümkün değil öyle bir şey yapamazlar" dedi. Sibel Tuğ adlı veli ise, "Haberlerde seyrettim, ulaşım, sütler her şey bedava olacaktı. Servis fiyatları indireceklerdi. Hatta bedava diye duymuştum. Tam tersi, çok okkalı bir zam geldi. Normalde 275 lira veriyordum ben oğlumun servisine. Bu sene 380 lira olduğunu söylediler. Hiç bu kadar yüklü geleceğini düşünmemiştik. Allah'tan kızımın servisine geçen yıl kayıt yaptırdığımız için zamdan etkilenmedik. Bu senenin zamları çok fazla" dedi. Ebru Özkan da, "Ekrem İmamoğlu verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı" diye konuştu. Tülin Sönmez ise, "Biz bu sene servise 380 lira ödeyeceğiz.. Çok fazla, aşırı yüklü. Ama keşke yapabilecekleri bir şey olsa yapsalar" şeklinde konuştu.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!
GÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayetGÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.