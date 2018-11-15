CHP uluslararası anlaşmalar için Yıldırım'a başvurdu

Bu eksikliğin, uluslararası anlaşmaların görüşülmesi noktasında yaratacağı sorunları bertaraf etmek amacıyla Anayasa değişikliğine teknik uyum amacıyla yapılan İçtüzük değişikliği sırasında CHP'nin de katkılarıyla Anayasa'ya görece daha az aykırı bir yöntem bulunarak TBMM İçtüzüğü’nün 90. maddesinin değiştirildiğini anımsattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, uluslararası anlaşmaları kendi imzasıyla kanun teklifi haline getirmesinin doğru olmadığını savunarak, Yıldırım'dan, bu hakkın milletvekillerince kullanılmasına olanak tanıyacak bir yöntemi tercih etmesini istedi.

Özel, değişikliğe göre, TBMM Başkanı'nın bu anlaşmaları gelen kağıtlar listesinde yayımladığına, yayımından itibaren milletvekilleri tarafından anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi verilebildiğine, bu teklifin, diğer kanun tekliflerinin tabi olduğu usule göre işlem gördüğüne işaret etti.

İçtüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 16 ayrı kanun teklifinin Yıldırım'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatan Özel, "TBMM Başkanı'na, anlaşmaları gelen kağıtlar listesinde yayınlama sorumluluğu veren İçtüzük değişikliğinin ardından şahsınızın tüm uluslararası anlaşmaları kendi imzanızla kanun teklifi haline getirme yöntemini uygulayarak bunu daimi hale getirmeniz doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilmemektedir." görüşünü savundu.

Özel, içtüzük değişikliğinin görüşmeleri sırasında bu tekliflerin TBMM Başkanı tarafından da kanun teklifi haline getirilmesinin tartışıldığını, ancak uygun bulunmadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: