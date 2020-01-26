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CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 18:56 | Son Güncelleme

Uşak’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanlığına 235 oyla Uğur Dümen seçildi.Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 37.

Uşak’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanlığına 235 oyla Uğur Dümen seçildi.

Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 37. Olağan Merkez İlçe Kongresi, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay başkanlığında yapıldı. Merkez İlçe Başkanlığı için Uğur Dümen beyaz liste, Kudret Yörük ise turuncu listeyle yarıştı. 407 delegenin 360’ı oy kullandı. Yapılan seçimde Dümen 235 oy, Yörük 119 oy aldı.

CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar, seçim sonrası yaptığı konuşmada, “Burada kazanan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ben bu demokrasi şölenine katılan tüm milletvekillerimize, delegelerimize, partililerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu güzel kongreden sonra inşallah önümüzdeki süreçte de il kongresini tamamlayarak iktidar yürüyüşünü daha da hızlandıracaktır” dedi.

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