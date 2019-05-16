CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, emeklilerin 1000 TL olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yüzde 26 artışla 1260 TL yapılmasını istedi.

Yalım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Mart 2015'te tüm emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda birer maaş ikramiye sözü verdiğini anımsattı.

Geçen yıl emeklilere ikramiye verilmeye başlandığını ve emeklilerin biner lira ilk ikramiyelerini aldıklarını belirten Yalım, 2108 yılının sonunda Cumhurbaşkanı‘nın maaşına yüzde 26 zam yapıldığını söyledi.

Geçen yıldan bu yana birçok kalemde fiyat artışları olduğunu anlatan Yalım, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Sizin maaşınıza yüzde 26 zam yapıldı. Önümüzde kısa süre sonra Ramazan Bayramı var. Emeklilerimizin 1000 TL olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini yüzde 26 artışla 1260 TL yapalım." dedi.

Bununla ilgili soru önergesi verdiğini ve kanun teklifi hazırladığını vurgulayan Yalım, bu düzenlemenin istenirse bir gecede yapılabileceğini kaydetti.

Yalım, 3 bin 600 ek göstergeyle ilgili verilen sözlerin de yerine getirilmesini isteyerek, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçirilmesini talep etti.

Yalım, CHP olarak bu düzenlemelere gerekli desteği vereceklerini bildirdi.

