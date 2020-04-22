CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın dün Altun'un evinin önünde fotoğraf çekerken yakalandığı iddiası olay oldu.

Yaşanan olay sosyal medyada gündem olurken, Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun da duruma isyan etti.

FATMANUR ALTUN İSYAN ETTİ: 'BEN BİR ANNEYİM'

Kendisinin bir anne olduğunu ve çocuklarının güvende olmasının en önemli şey olduğunu vurgulayan Altun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm."

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına tepki göstererek, "Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir" dedi.

AK Partili Ömer Çelik, Twitter'dan açıklama yaparak, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sn Fahrettin Altun’un evini fotoğraflamaya çalışarak bir ailenin yaşadığı eve fiziki tacizde bulunan CHP Üsküdar İlçe başkanını ve yanındakileri şiddetle kınıyoruz. Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir" dedi.



