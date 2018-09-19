CHP vatandaşlardan strateji bekliyor

MEHMET TOSUN - Yerel seçimlerde başarılı olmayı hedefleyen CHP, seçim stratejisinin belirlenmesinde 81 ilden vatandaşların görüşünü almak için mail adresi oluşturdu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki ekip, 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Parti Meclisinin (PM), yerel seçimde izlenecek yol haritasına ilişkin geçen hafta gerçekleştirdiği toplantının ardından hız kazanan çalışmalarda, "bütün kesimlerin görüşü alınarak bir strateji belirleme" hedefleniyor.
Bu kapsamda, "mutlusehirler@gmail.com" isimli bir mail adresi açan CHP, 81 ilden vatandaşların görüş ve önerilerini bekliyor.
Vatandaşlardan gelecek önerileri şehir ve ülke bazında değerlendirecek olan parti, stratejisini de bu temeller üzerine oturtacak.
Belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda bir süredir parti örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, kanaat önderlerinden, il ve ilçe derneklerinden görüş alan parti, mail yoluyla vatandaşların da doğrudan bu sürece katılmasını amaçlıyor.
- "Ortak akılla hareket etmek istiyoruz"
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlere hazırlık sürecinde toplumun her kesiminin görüşünü alarak, ortak akılla hareket etmek istediklerini söyledi.
Bu kapsamda, vatandaşların yaşadıkları sorunlar ve duyarlılıklarını öğrenmek için bir mail adresi kurduklarını belirten Torun, yerel yönetimler biriminde mailleri takip için bir ekip oluşturduklarını bildirdi.
Gelen önerilerin toplanarak bir rapor haline getirileceğini, bunu da partinin ilgili organlarında değerlendireceklerini ifade eden Torun, "Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dikkate alarak, partimizin yerel seçim strateji belgesini hazırlamaya çalışıyoruz. Bu ay sonunda bitirmeyi planladığımız belgeyi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
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