HABER

CHP vatandaşlardan strateji bekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 11:02 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde başarılı olmayı hedefleyen CHP, seçim stratejisinin belirlenmesinde 81 ilden vatandaşların görüşünü almak için mail adresi oluşturdu - Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dikkate alarak, partimizin yerel seçim strateji belgesini hazırlamaya çalışıyoruz. Bu ay sonunda bitirmeyi planladığımız belgeyi kamuoyuyla paylaşacağız"

MEHMET TOSUN - Yerel seçimlerde başarılı olmayı hedefleyen CHP, seçim stratejisinin belirlenmesinde 81 ilden vatandaşların görüşünü almak için mail adresi oluşturdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki ekip, 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Parti Meclisinin (PM), yerel seçimde izlenecek yol haritasına ilişkin geçen hafta gerçekleştirdiği toplantının ardından hız kazanan çalışmalarda, "bütün kesimlerin görüşü alınarak bir strateji belirleme" hedefleniyor.

Bu kapsamda, "mutlusehirler@gmail.com" isimli bir mail adresi açan CHP, 81 ilden vatandaşların görüş ve önerilerini bekliyor.

Vatandaşlardan gelecek önerileri şehir ve ülke bazında değerlendirecek olan parti, stratejisini de bu temeller üzerine oturtacak.

Belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda bir süredir parti örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, kanaat önderlerinden, il ve ilçe derneklerinden görüş alan parti, mail yoluyla vatandaşların da doğrudan bu sürece katılmasını amaçlıyor.

- "Ortak akılla hareket etmek istiyoruz"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlere hazırlık sürecinde toplumun her kesiminin görüşünü alarak, ortak akılla hareket etmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda, vatandaşların yaşadıkları sorunlar ve duyarlılıklarını öğrenmek için bir mail adresi kurduklarını belirten Torun, yerel yönetimler biriminde mailleri takip için bir ekip oluşturduklarını bildirdi.

Gelen önerilerin toplanarak bir rapor haline getirileceğini, bunu da partinin ilgili organlarında değerlendireceklerini ifade eden Torun, "Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dikkate alarak, partimizin yerel seçim strateji belgesini hazırlamaya çalışıyoruz. Bu ay sonunda bitirmeyi planladığımız belgeyi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

PARTNEREğlencenin dozu kaçınca...Eğlencenin dozu kaçınca...
CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamaCHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
AK Partili Cora: İmar barışı, imar talanı olarak değerlendirilmemeliAK Partili Cora: İmar barışı, imar talanı olarak değerlendirilmemeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mail yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan ittifak ve istifa açıklaması!

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim-öğretim yılı açılışında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim-öğretim yılı açılışında önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.