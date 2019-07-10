CHP ve AK Parti’nin İzmir başkanlarından önemli mesaj

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret ettiği toplantıda, her iki başkan da İzmir’e hizmet için birlik mesajı vererek, İzmir’de yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetim kurulu üyelerinden bazıları geçtiğimiz aylarda göreve atanan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“Her konuda çalışmaya hazırız”

CHP İl Başkanı Yücel, “Yakın zamanda bir seçim atlattık. Bundan sonra artık hizmet odaklı çalışmak gerektiğini düşünüyoruz. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri çok partili hayata geçiş. Çok partili hayat sonrasında partiler arasında bir hizmet yarışı oluştu. Bunu sadece seçim dönemlerinde yapmak doğru değil. Bugün yerel yönetimlerde biz iktidarız yarın başka bir parti Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olabilir. Önemli olan halkın bize verdiği iktidar ve muhalefet görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Genelde AK Parti iktidar. Biz geneldeki iktidar ile yereldeki iktidar olarak İzmir’e ne katabiliriz, kentimize nasıl hizmet edebiliriz? Bunu önemsiyoruz. Sizin de göreve geldiğiniz günden ve öncesinden beri uyumlu yapıda ve kişilikte olduğunuzu biliyoruz. Bugün İzmir’e hizmet için ne yapabiliriz, her konuda çalışmaya hazırız. Sizlerin desteğini önemsiyoruz. Bizim üzerimize düşen de ne varsa yapmaya hazırız. Önemli olan halkımıza, milletimize hizmet etmektir. Almış olduğunuz görevde başarılı olmanızı diliyorum” dedi.