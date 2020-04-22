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CHP ve Altun arasında fotoğraf krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın dün gece ifadesinin alındığı bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçağdaş'ın, “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim” dediği, gerekçe olarak da "gerçekte inşaat olup olmadığını tespit etmek“ olduğunu söylediği bildirildi.

Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesi olayının dün saat 12.50 sıralarında meydana geldiği aktarıldı. Türk basınında çıkan haberlerde İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki "daimi koruma" altındaki konutunun önüne bir araçla giden Suat Özçağdaş‘ın cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladığı belirtiliyor.

Bunun üzerine polislerin uyarıda bulunduğu, cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan Özçağdaş‘ın "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istediği ve koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldığı iddia ediliyor.

Özçağdaş'tan yalanlama

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş ise Twitter hesabınndan Altun’un Üsküdar’daki evini fotoğrafladığını yalanladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise ilçe başkanının kaçak inşaat var mı diye kontrole gittiğini, bunun görevi olduğunu ve yine gideceğini söyledi.

AKP tarafından sert tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özçağdaş ile ilgili haberlere tepki gösterdi. Çelik, CHP Üsküdar İlçe Başkanını ve yanındakileri şiddetle kınadıklarını söyledi.

Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Tarifsiz üzgünüm" dedi.DHA, DW / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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