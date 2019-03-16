MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Herkes biliyor ki CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı, bugün de bu ittifak devam ediyor." dedi.

Karakaya, partisinin Gölbaşı Seçim İletişim Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadığını belirtti. HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Karakaya, HDP'nin yasal sınırlar içerisinde kalıp siyaset yapan bir parti olmadığını ifade etti. Millet İttifakı'nın Türkiye'nin beka sorunu açısından ciddi risk taşıdığını savunan Karakaya, şöyle devam etti:

"Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın dışında kalan tüm unsurlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve HDP ama HDP bu ülkede hiçbir zaman yasal sınırlar içerisinde kalıp siyaset yapmak isteyen bir parti değil. Kendi ifadeleri ile söylüyoruz. Bu ülkenin anayasal düzenine aykırı bir duruş gösteren ve temsil ettiği terör örgütünün düşüncelerini TBMM'de ve demokratik ortamlarda söylemeye çalışan bir siyasi harekettir. Dolayısıyla Millet İttifakı olarak nitelendirdikleri ama bir araya gelenleri itibarıyla zillet ittifakı. Yani beka sorunun asıl sebebi, PKK ve FETÖ'nün bu yapılanmada olması ve desteklerini dolaylı bir şekilde bu ittifaka veriyor olmaları, Türkiye'nin beka sorunu açısından ciddi risk altında olduğunu gösteriyor. Herkes biliyor ki CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı, bugün de bu ittifak devam ediyor."