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CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 08:00 | Son Güncelleme

'Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP ve HDP ittifak mı yapacak?' sorusu siyaset kulislerinde konuşulurken, ortaya çıkan fotoğraf karesi ittifak iddialarını güçlendirdi.

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile CHP’den ayrılıp HDP’ye geçen Celal Doğan'ın buluşması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Taksim'deki bir otelde geçtiğimiz cuma akşamı bir araya gelen ikili, teras katında ellerinde notlarla görüntülendi.

Akşam Gazetesi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre, ikili yerel seçimler için yoğun bir pazarlık trafiği yaptığı iddia edildi.

NOT VE TELEFON TRAFİĞİ

Tuncay Özkan’la bir dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Celal Doğan’ın yaklaşık 2 saat kaldıkları restoranda yoğun mesai harcadığı görüldü. Celal Doğan’ın sürekli telefonla konuştuğu, karşı taraftan gelen bilgileri Tuncay Özkan’a ilettiği belirlendi. Tuncay Özkan’ın da kucağındaki not kâğıtlarına sürekli notlar aldığı dikkati çekti.


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