CHP ve HDP'li üç ismin milletvekillikleri düşürüldü

CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekillikleri, "kesin hüküm giydiklerine dair mahkeme kararlarının kesinleşmesi" gerekçesiyle düşürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Genel Kurul çalışmalarını içeren resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığının, Anayasa'nın 84’üncü maddesine göre İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğlulları ile Hakkâri milletvekili Leyla Güven'in kesin hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararları hakkında tezkereler bilgisine sunuldu" denildi. Açıklamada "bilgiye sunulan tezkereler doğrultusunda kesinleşen mahkeme kararı nedeniyle ilgili milletvekillerinin milletvekilliklerinin düştüğünün Genel Kurulun bilgisine sunulduğu" kaydedildi. CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Zeynel Emre, Twitter hesabından Berberoğlu'nun avukatına Anayasa Mahkemesi'nden geçen ay gönderilen ve hukuki sürecin sürdüğünü gösteren belgeyi paylaşarak "TBMM de şu an... Enis Berberoğlu’nun aşağıdaki yazışmadan da görüleceği üzere, yargı süreci henüz tamamlanmadan, Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken, milletvekilliği düşürülmek isteniyor... Yazık... Bu yapılan Milli irade düşmanlığıdır!" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu da, "İktidar, dönem sonuna uzatılması gereken TBMM'de cezanın okunması ve milletvekilliklerinin düşürülmesini darbe metoduyla gerçekleştirdi" paylaşımında bulundu. Kılıçdaroğlu'ndan "sivil darbe" nitelemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini millet iradesinin yok sayılması olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" dedi. Beştaş: En iyi esin kaynağınız FETÖ'cülüktür HDP Grup Başkanvekili ve Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş da, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada hükümeti darbecilik ve halkın iradesini gasp etmekle suçladı. HDP'li milletvekillerinin hüküm giydiği KCK davasında karar veren hakim ve savcıların şu an "FETÖ" davasından hapiste bulunduklarını ve KCK davasında yeniden yargılanma taleplerinin reddedildiğini söyleyen Beştaş,"FETÖ'den ceza verdiğiniz hakimlerin ceza verdiği milletvekillerimizi, halkın yüz binlerce oyla seçtiği vekilleri bugün düşürmeye çalışıyorsunuz. Sakın FETÖ'cülükle mücadele ediyoruz demeyin. En iyi esin kaynağınız FETÖ'cülüktür, kumpastır" diye konuştu.