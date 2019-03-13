"CHP ve İP, HDP'ye ve arkasındaki PKK'ya sarılıyor"

Çavuşoğlu, "O PKK ile şimdi ittifak yapanlar kim? Zillet ittifakı. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifak neden zillet ittifakı diyoruz? Onlar da bir ittifak kurdukları için değil. Demokraside herkes ittifak kurabilir. Herkes seçimlere ayrı da gidebilir. Bu imkanları sağlayan yasal düzenlemeleri de anayasa değişikli dahil AK Parti ve MHP birlikte yaptı, birlikte referanduma götürdü. Halkımız destekledi." diye konuştu.

Demokrasiye inandıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ama demokrasilerde terör yoktur. Bugün, yılana sarılır misali CHP ve İP, HDP'ye ve onun arkasındaki PKK'ya sarılıyor. Biz bunları söyleyince 'Siz bize terörist diyorsunuz' diyorlar. Yok, biz size 'terörist' demiyoruz. CHP'nin içerisinde teröristlerin cenazesine giden var. CHP'nin içerisinde DHKP-C'liler de var. CHP'nin bazı adaylarını da HDP, dolayısıyla PKK ve CHP beraber belirlemiştir. İzmir dahil. Çünkü, çukur eylemlerinde İzmir'den oraya destek veren bir kişidir. Kahraman asker ve polislerimiz, o hainlerle mücadele ederken 'Sizinle dayanışma içindeyim' diye İzmir'den mesaj gönderen bir kişidir. Ama bu millet onlara geçit vermeyecek. Nerede olursa olsun, o teröristlerin bertaraf edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Nasıl çukurlarda, dağlarda, inlerde gerekeni yaptıysak, sınırın ötesinde Afrin ve Fırat Kalkanı'nda yaptıysak, Fırat'ın doğusunda da gerekeni yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. Netanyahu ve İsrail gibi pervasızlar da şunu unutmasınlar, herkes sussa, Türkiye susmaz. Haksızlığın her zaman karşısında olacağız."

Çavuşoğlu, seçim sürecinde aday gösterilmediği için partilerinden ayrılarak, başka partilerden aday olanlara ilişkin ise "Bu trenden ineni bir daha geri bindirmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Ziyarete, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve çok sayıda MHP'li katıldı.

(Bitti)

