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CHP ve İYİ Parti anlaştı! Aksaray, Gümüşhane ve Çorum... 10 ilde 'fermuar' modeli

05.04.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 günden daha az bir süre kalırken, milletvekili adaylık listelerinde de son düzlüğe girildi. Partiler listelerine YSK'ya vermeden önce son şeklini vermek için çalışırken, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden CHP ve İYİ Parti bazı illerde ortak aday çıkartma kararı aldı. 10 ilde uygulanacak 'fermuar' modeliyle birlikte aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

CHP ve İYİ Parti anlaştı! Aksaray, Gümüşhane ve Çorum... 10 ilde 'fermuar' modeli

Seçimlere 39 gün kala milletvekili adaylık listesini tamamlamak için çabalayan Millet İttifakı'nda bazı illerde ortak liste konusunda anlaşmaya varıldı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalarına hız veren CHP ve İYİ Parti ortak bir karar aldı.

10 İLDE 'FERMUAR' YÖNTEMİ

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı.

VEKİL SAYISI 5 VE ALTINDAKİ İLLERDE

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

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OY ORANINA GÖRE EĞİLİM BELİRLENECEK

Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

7 İLDE CHP, 3 İLDE İYİ PARTİ İLK SIRADA

Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

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(AA)

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